Lucia zo Svadby na prvý pohľad je obvinená pre drogy, nešťastní rodičia prehovorili: Nemáme pokoj ani na starobe!

Berú to veľmi ťažko. Nový Čas iba včera informoval o tom, že problematická Lucia Hlinková (30), ktorá hviezdila v markizáckej šou Svadba na prvý pohľad, lieta opäť v poriadnej šlamastike.

Známu blondínku totiž zatkla polícia a obvinila ju z drogovej činnosti počas policajnej razie. V putách skončil aj jej snúbenec Marek, ktorého si chcela televízna hviezdička zobrať za muža na jar budúceho roka. Lucia, ktorá už bola v minulosti závislá od drog a vhupla aj do porno biznisu, tak narobila už svojim rodičom poriadne vrásky. Terajšie opletačky so zákonom a hrozba 10- až 15-ročného trestu však už beztak utrápených rodičov zrazili na kolená. Zronený otec Štefan len sťažka hľadal slová na konanie svojej (ne)podarenej dcéry.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

To, že Lucia nie je neviniatko, dokazuje jej porno aféra a aj drogová minulosť, ktorá ju dohnala až na odvykačku. Ako sa však ukázalo, od drog nezostala veľmi ďaleko. Pred pár dňami totiž bratislavská polícia vykonala raziu, ktorá sa skončila pre kontroverznú blondínku nešťastne.

„V rámci vykonaných domových prehliadok zadržali policajti štyri podozrivé osoby. Tri zo štyroch zadržaných osôb, jedného muža a dve ženy, už vyšetrovateľ Policajného zboru na základe zabezpečených dôkazov obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Obvinenému M. D. z Bratislavy, obvinenej L. H. z okresu Prievidza a M. I. z Malinova hrozí v prípade preukázania viny pred súdom trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov,“ informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

Medzi obvinenými osobami je tak nielen Lucia, ale aj jej snúbenec Marek, ktorý je vo väzbe. A hoci nám Lucia do telefónu poprela, že by sa niečo také u nej stalo, vlastnému otcovi sa nakoniec priznala. Ten je z celej situácie nešťastný. „Bol som v šoku, keď som sa prvýkrát dozvedel o Lucii a drogách. A teraz, keď bola u nej policajná razia, som úplne hotový a dorazilo ma to,“ prezradil so smútkom v hlase Štefan, ktorý priznal, že nádejného zaťa Mareka im už stihla Lucia aj predstaviť. „Bol tu u nás a prišiel mi ako taký sympaťák,“ poznamenal pán Hlinka.