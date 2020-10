Budú dražiť ikonické plavky z prvej bondovky: Bikiny za poriadne mastnú sumu

Legendárne bikiny putujú do aukcie! Plavky, ktoré mala na sebe prvá bondgirl Ursula Andress v dnes už ikonickej scéne z bondovky Dr. No, sa majú vydražiť za odhadovaných 425-tisíc eur.

Prvý film o dnes už legendárnom britskom tajnom agentovi Jamesovi Bondovi nakrútili v roku 1962. Film sa volal Dr. No a agenta 007 v ňom hral Sean Connery. Svetu dal aj ikonickú scénu, v ktorej prvá bondgirl Ursula Andress vyšla z vody ako Venuša z morskej peny. A práve bikiny, ktoré mala na sebe, putujú opäť do aukcie. Prvýkrát ich vydražili v roku 2001 za 38-tisíc eur a dostali sa do rúk Roberta Earla, spoluzakladateľa Planet Hollywood.

Tentoraz budú súčasťou dražby viacerých kostýmov zo série špionážnych filmov. Teraz sa odhaduje, že bikiny v aukcii vynesú až 425 000 eur. Dražba bude prebiehať online 12. - 13. novembra. Ursula Andress si v týchto plavkách podmanila celý svet. Scénu nespočetne veľa ráz kopírovali či parodovali. Dokonca v jednej z novších bondoviek Die another day sa Halle Berry v podobných plavkách vynorila z oceánu.