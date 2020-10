Nárast nakazených presiahol tisícku, hrozia ďalšie prísne opatrenia: Budeme na Dušičky sedieť doma?!

Zopakujeme si na Dušičky opatrenia z Veľkej noci? Vo štvrtok počet nových infikovaných prvýkrát prekonal hranicu 1 000 ľudí.

Podľa premiéra Igora Matoviča (47) hrozí počas sviatkov, ak budú počty nakazených naďalej rásť, obmedzenie voľného pohybu. V apríli počas Veľkej noci mohli ľudia, až na pár výnimiek, cestovať len v rámci okresu. O všetkom rozhodne najbližší víkend. Ak počas neho nezačnú denné prírastky infikovaných klesať, môžeme sa pripraviť na ďalšie obmedzenia.

„Treba počkať naozaj na dosah predošlých opatrení, skôr ako by sme akékoľvek iné opatrenia sprísňovali. Takže ten dosah by sa mal začať prejavovať počas víkendu, sám som naozaj zvedavý a dúfam, že sa prejaví,“ uviedol Matovič, ktorý tak reagoval na ďalší rekordný počet infikovaných ľudí. Vo štvrtok testy odhalili 1 037 pozitívnych ľudí pri 9 518 odobratých vzorkách.

Premiér nevylučuje, že v hre je aj obmedzenie pohybu počas Dušičiek. „To je životná nevyhnutnosť. V prípade, ak by sme videli, že by nám počet pozitívnych ľudí rástol a my by sme neprijali silnejšie ochranné opatrenia, ohrozíme životy a zdravie,“ vysvetľoval premiér s tým, že si netrúfa odhadnúť, do akej miery sú reálne tieto hrozby. „Chápeme, že ľudia sú už z pandémie unavení a chcú žiť ako predtým. Nehľadajme však, prosím, cesty, ako opatrenia obísť, riziko šírenia nákazy takto neznížime,“ odkázal verejnosti hlavný hygienik Ján Mikas.

Nemocnice idú „na knap“

Situácia sa rapídne zhoršuje aj v nemocniciach a začínajú sa zaplňovať infekčné oddelenia. „Dnes zdravotníci alebo hygienici zvládajú 30-násobok, to znamená o 3 000 % viac pozitívne testovaných, ako v priemere zvládali počas prvej vlny. Nachystaní sme boli na veľmi silnú vlnu, ale dnes zažívame 30-krát silnejšiu vlnu, ako sme mali počas prvej vlny.

Takže ideme ‚na knap‘,“ opísal situáciu Matovič a dodal, že kapacitu nemocníc vieme navýšiť až deväťnásobne reprofilizáciou, teda vyhradením lôžok oddelení pre COVID pacientov. Potom sa ale bude musieť pristúpiť k odkladu iných ošetrení. Pandémia naplno prepukla aj v Česku, kde v stredu prvýkrát pribudlo viac ako 5-tisíc nových pozitívne testovaných. Naši západní susedia tak v prírastku infikovaných za posledné dva týždne v prepočte na počet obyvateľov prekonali Španielsko a už evidujú najrýchlejší nárast pandémie v Európe.

„Dnes je otázka na stole, či režim s Českou republikou netreba sprísniť. Osobne si myslím, že treba sprísniť,“ reagoval na vývoj vírusu Matovič, podľa ktorého by sme sa mali zamyslieť nad množstvom výnimiek, ktoré máme na hranici s Českom. Cestovať bez obmedzenia tam môžu napríklad študenti.