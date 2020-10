Tomáš pobeží na majstrovstvách Európy: Šprintérsky talent dostane štadión

Už len krôčik od reality! Výstavba atletického štadióna na Zemplíne sa po rokoch odkladania konečne spečatila.

Humenné spolu so Slovenským atletickým zväzom (SAZ) podpísalo zmluvu o 250-tisícovej dotácii na jeho výstavbu. Je to aj vďaka excelentným výkonom domácich atlétov, predovšetkým šprintéra Tomáša Matuščáka (18), ktorý sa kvalifikoval na budúcoročné Halové seniorské majstrovstvá Európy v Poľsku. Na európsku atletickú špičku sa doťahuje aj napriek tomu, že na súťaže trénuje vo veľmi skromných podmienkach na tráve, v blate a na školských chodbách.

Zastaralý športový areál Humenčania poznajú ako ihrisko pri mlyne, kde sa kedysi hrávali futbalové zápasy a cvičila atletika. Tá sa tu cvičí dodnes. Na jeho mieste konečne vyrastie plnohodnotný atletický areál so 6-dráhovým tartanovým oválom s dĺžkou 400 metrov a s 8-dráhovou cieľovou rovinkou. Ako uviedol primátor Humenného Miloš Meričko, už spustili proces verejného obstarávania. Na projekt dostali od SAZ dotáciu vo výške 250-tisíc eur. „Väčšiu časť budeme musieť doplniť z vlastných zdrojov. Máme to schválené aj uznesením mestského zastupiteľstva,“ povedal Meričko s tým, že projektová cena areálu bola 880-tisíc eur.

Natrie to európskej špičke?

Novinka o výstavbe športoviska potešila aj talentovaného Humenčana Tomáša Matuščáka (18), ktorý musí zatiaľ trénovať vo veľmi obmedzených podmienkach. Zverenec reprezentačného trénera SAZ Mareka Lučku smutne zhodnotil, že o dva roky, keď majú štadión dokončiť, tu už možno nebude. Ak si chce zabehať na kvalitnom tartanovom povrchu, musí cestovať so svojím trénerom do Michaloviec.

„Pre mladšiu generáciu to bude obrovské plus. Keby tu bola tartanová dráha skôr a kvalitnejšie podmienky na trénovanie, bolo by to pre môj progres omnoho lepšie. Je mi to dosť ľúto, že sa to nestihlo postaviť už skôr, ale na tie podmienky som si už zvykol,“ priznal Tomáš s tým, že v septembri ho zasiahlo nepríjemné zranenie pravého zadného svalu pri pretekoch na MS Slovenska mužov, kde bojoval o medailu.

„Útočil som na slovenský juniorský rekord Jána Volka na 100 m, no pre zranenie som to musel vypustiť. Od budúceho týždňa začínam naplno trénovať a chystám sa na sústredenie do Tatier,“ prezradil atlét. Zatiaľ, kým to dovolí počasie, trénuje na tráve starého ihriska. „Oblečieme sa a chodíme behať aj za tmy. Cez zimu nám zostáva len behať v telocvični alebo na chodbách školy, viac tu nevymyslíme,“ zhodnotil.

Jeho najbližšou métou je úspešne zdolať seniorské Majstrovstvá Európy v Poľsku, ktoré sa majú uskutočniť v marci 2021. „Podarilo sa mi splniť limit na účasť. Je to môj doterajší najväčší úspech a veľmi sa teším na toto podujatie. Verím, že aj v mladom veku a napriek mojim podmienkam dokážem ponaháňať európsku špičku, na čo sa už teraz teším,“ povedal ambiciózny mladík.