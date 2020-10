Reprezentanta Kopúnka zdržala NAKA: Obvinený z týrania! Záhadný odkaz manželky Dominiky

Čo sa dialo v ich manželstve, že sa to skončilo zásahom špeciálnej jednotky? Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala v Trnave futbalistu Kamila Kopúnka (36), ktorého vzápätí vyšetrovateľ obvinil z týrania blízkej a zverenej osoby.

Informovala o tom TV JOJ na portáli noviny.sk a potvrdil to hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Detaily prípadu ostávajú stále nejasné, pár sa však už dlhšie neobjavoval spolu na verejnosti.

Do sŕdc slovenských fanúšikov sa odchovanec trnavského Spartaka zapísal počas majstrovstiev sveta vo futbale v JAR v roku 2010. Vtedy strelil gól do siete obhajcov titulu z Talianska a rozhodol ním definitívne o postupe Slovenska do osemfinále turnaja.

Slávny gól a svadba

„Videl som pred talianskou bránkou voľný priestor, tak som tam vbehol. Jendrišek mi ideálne hodil loptu z autu do behu a preloboval som brankára súpera,“ opísal najdôležitejší gól jeho kariéry.

Ešte v tom istom roku sa v auguste oženil v trnavskom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa a už v novembri 2011 mu manželka Dominika porodila syna Marcusa.

Priemerná kariéra

Po slávnom góle však kariéra rýchleho útočníka nenabrala očakávaný rozlet. Pôsobil v rôznych kluboch. Verných priaznivcov Spartaka i vlastného otca si najskôr pohneval prestupom do kádra večného rivala - bratislavského Slovana. Nasledovali štácie v Azerbajdžane, Maďarsku či Česku. Na Slovensku naposledy pôsobil v FK Poprad, s ktorým sa ešte pred skončením kontraktu rozlúčil v lete 2018. Vlani figurovalo jeho meno v kádri talianskeho Unione Calcio Bisceglie, odvtedy nemal žiaden profesionálny angažmán.

V roku 2015 však začal s podnikaním vo firme so sídlom vo Voderadoch zaoberajúcej sa obrábaním kovu, výstavbou či obchodom, ktorá po ťažšom rozbehu dosiahla v roku 2018 tržbu pol milióna eur.

Na rozdiel od podnikania sa mu rovnako ako v športe nedarilo udržiavať v rozkvete ani jeho vzťah s atraktívnou Dominikou. Na sociálnych sieťach najskôr pribúdali spoločné fotografie raketovou rýchlosťou, nechýbali exotické dovolenky a zamilované odkazy. Ako pribúdali zábery značkového oblečenia či návštev drahých reštaurácií, prejavy lásky sa vytrácali a posledná spoločná fotografia je datovaná na jeseň 2018. Teraz ako blesk z jasného neba prišla správa o Kopúnkovom zadržaní a o obvinení!

„Národná kriminálna agentúra zadržala v Trnave osobu Kamil K., ktorú vyšetrovateľ obvinil z týrania blízkej a zverenej osoby. Aktuálne prebiehajú procesné úkony, preto bližšie informácie poskytneme neskôr,“ uviedol hovorca Policajného zboru Michal Slivka.

Odkaz na právnikov

Dominika však nedávno pridala do svojho profilu na sociálnej sieti link na stránku advokátskej kancelárie z Bratislavy a pridala k nemu aj záhadný odkaz: „To, čo prichádza, je lepšie, ako to, čo odchádza.“ Možno sa len domnievať, či tieto slová súvisia s manželstvom a so zadržaním jej partnera. Dvojica totiž len nedávno začala na katastri riešiť aj spoločnú nehnuteľnosť, ktorú mala v bezpodielovom spoluvlastníctve, čo býva často sprievodným znakom rozvodového konania.

Kopúnkova kariéra

Odchovanec trnavského futbalu na klubovej úrovni pôsobil v Spartaku, v ruskom Saturne Moskovská oblasť, Slovane Bratislava, FK Poprad, azerbajdžanskom Ravane Baku, českej Zbrojovke Brno, talianskom AS Bari i v maďarských tímoch Haladás Szombathelyi, FC Tatabánya a Törökbálinti TC. Posledný klub pri jeho mene vo futbalových štatistikách je z júla minulého roka taliansky Unione Calcio Bisceglie. V najcennejšom drese sa preslávil víťazným gólom proti Taliansku v skupinovej fáze MS 2010 v JAR.