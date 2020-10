Viete, od čoho závisí zdravé srdce?

Mnoho ľudí vôbec netuší o dôležitej úlohe oxidu dusnatého pre zdravé fungovanie srdca ako aj o jeho podpore kardiovaskulárneho systému. Avšak produkcia oxidu dusnatého v našom tele (všeobecne známeho pod skratkou NO) skutočne zohráva kľúčovú úlohu, a tou je udržiavať naše cievy pružné pre lepší krvný obeh.

Aj napriek prezývke „zázračná molekula“ len málokto vie, čo je vlastne zač, čo zabezpečuje a prečo je dôležitá. To všetko priblíži Lou Ignarro, laureát Nobelovej ceny* a člen Poradného zboru spoločnosti Herbalife Nutrition, ktorý skúmaniu účinkov oxidu dusnatého zasvätil celú svoju kariéru.

Čo je oxid dusnatý?

Oxid dusnatý je tzv. biologickým regulátorom. Produkujú ho bunky v tepnách a žilách, aby pomohli ďalším 50 biliónom buniek v našom tele navzájom komunikovať. Tento biologický regulátor chráni náš kardiovaskulárny systém pred poškodením a starnutím. Jeho účelom je podpora zdravia nášho srdca a ciev, a to hlavne udržiavaním cievnej elasticity.

Prečo je oxid dusnatý dôležitý pre zdravé srdce?

Arteriálna elasticita podporuje prirodzené rozšírenie ciev, čím zlepšuje prietok krvi do všetkých orgánov ľudského tela. Produkcia oxidu dusnatého pomáha udržať zdravú úroveň krvného tlaku (v jeho štandardnom rozmedzí) a podporuje tiež pružnosť krvných ciev.**

„S pribúdajúcim vekom sa však produkované množstvo oxidu dusnatého v tele postupne znižuje. Preto je nevyhnutné zvyšovať jeho produkciu,“ približuje Lou Ignarro, člen Poradného zboru spoločnosti Herbalife Nutrition.

Tipy na podporu tvorby oxidu dusnatého v tele:

1. Konzumujte vysokokvalitné proteíny – proteíny obsahujú aminokyseliny, ktoré podporujú tvorbu oxidu dusnatého. Zvážte príjem sójových proteínov vzhľadom na to, že sója obsahuje všetkých 9 esenciálnych aminokyselín a sójové produkty obsahujú nízky až nulový objem nasýtených tukov.

2. Konzumujte zeleninu s vysokým obsahom dusičnanov – napríklad stonkový zeler, šalát, cviklu, špenát či rukolu. Ich konzumáciou sa v tele produkuje oxid dusnatý.

3. Konzumujte nenasýtené Omega 3 mastné kyseliny – nájsť ich môžete rôznych druhoch čerstvých rýb. Podporujú zdravie ciev znižovaním zápalov v tele. Zápal môže mať vplyv na cievy a viesť k srdcovým chorobám či mŕtvici.

4. Výživové doplnky podporujúce tvorbu oxidu dusnatého – úroveň oxidu dusnatého je najnižšia v noci, preto sa tieto výživové doplnky berú na noc, resp. pred spaním. Samotné výživové doplnky však neobsahujú oxid dusnatý, ale zložky, ktoré podporujú jeho tvorbu vo vašom tele.

• 2 z najbežnejších zložiek predstavujú aminokyseliny L-arginín a L-citrulín, pričom obe podporujú tvorbu oxidu dusnatého a zlepšujú prietok krvi pre správne fungovanie mozgu, srdca a iných orgánov ľudského tela. Pomáhajú tiež udržiavať cievy pružné a v dobrej kondícii pre zdravé fungovanie ciev.**

• Vitamíny C a E, rovnako ako kyselina alfa-lipoová, tiež pomáhajú zvyšovať produkciu oxidu dusnatého.

5. Pravidelne cvičte – tvorba oxidu dusnatého sa výrazne zvyšuje s fyzickou záťažou. Môže ísť o čokoľvek, od chôdze či behu, cez bicyklovanie či plávanie, až po vybehnutie schodov.

Dobré vedieť!

Oxid dusnatý je životne dôležitou molekulou v ľudskom tele nevyhnutnou pre zdravý kardiovaskulárny systém. Ide o zložku, ktorú každý človek potrebuje bez ohľadu na vek či pohlavie. Zdravý životný štýl, ktorý nezabúda na tvorbu oxidu dusnatého, pomáha viesť dlhý šťastný život so zdravým srdcom!

Lou Ignarro, PhD., laureát Nobelovej ceny* za medicínu a člen Poradného zboru spoločnosti Herbalife Nutrition Lou Ignarro získal za svoj výskum týkajúci sa oxidu dusnatého v roku 1998 Nobelovu cenu* v kategórii fyziológia alebo medicína. Jeho práca inšpirovala mnohých vedcov na celom svete. Lou Ignarro je emeritným profesorom farmakológie na Kalifornskej lekárskej univerzite (UCLA School of Medicine), kde pôsobí už od roku 1985, predtým 12 rokov pôsobil ako profesor farmakológie na Lekárskej univerzite Tulane v New Orleans. Než začal učiť, pôsobil ako vedec na výskumnom oddelení v rámci farmaceutickej divízie v spoločnosti CIBA-GEIGY.

V roku 1998 publikoval množstvo odborných článkov a získal ocenenie „Basic Research Prize“ od asociácie American Heart Association za jeho vedecký prínos v kardiovaskulárnej oblasti. V rovnakom roku bol uvedený do Národnej akadémie vied (National Academy of Sciences) a v nasledujúcom roku do Americkej akadémie umenia a vied (American Academy of Arts ad Sciencies).

