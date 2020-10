Tínedžer jedol len klobásky, zúfalá mama bola ochotná vyskúšať čokoľvek: Pomohla až netypická terapia

Celé roky nejedol nič iné len klobásky. Tínedžer si na nich pochutnával trikrát do dňa a odmietal jesť čokoľvek iné. Zúfalá mama sa rozhodla skúsiť čokoľvek a netypický spôsob napokon zabral.

Pätnásťročný Ben Simpson sa zamiloval do klobások už ako dieťa. Mama Wendy prezradila, že ich jedol odkedy ho odstavila od materského mlieka. Tínedžerova vyberavosť však nabrala extrémne rozmery a časom nebol schopný zjesť nič okrem klobások, píše New York Post. Jedol ich každý deň na raňajky, obed aj večeru.

Wendy bola zo stravovania svojho syna v koncoch a preto sa spojila s hypnoterapeutom Davidom Kilmurrymom. Odborník bol presvedčený, že Ben trpí reštriktívnou poruchou príjmu potravy. Jeho stravovacie návyky mali vážny vplyv aj na jeho sociálny rozvoj. "Na oslavách len sedel a plakal, alebo tam úplne odmietol ísť," spomína mama. "Keď sme prišli na návštevu k priateľom nič nejedol. Tvrdil, že nie je hladný. Bola to nočná mora,"dodala.

Ben jedol len jednu konkrétnu značku klobások, za ktoré Wendy mesačne utratila aj 75 dolárov (takmer 64 eur). To však nebol najvážnejší problém. Takéto stravovanie malo na Bena zlý vplyv. Bol neustále unavený a začal zaostávať v škole. Wendy ho zobrala k lekárom a odborníkom na výživu, no nikto mu nedokázal pomôcť.

Rodinný priateľ jej navrhol, aby nechala chlapca zhypnotizovať. Wendy už bola zúfalá, preto sa rozhodla spojiť s Kilmurrymom. Kvôli opatreniam sa nemohli stretnúť osobne a tak skúsili aspoň stretnutie cez videohovor. Mamička si hovorila, že za vyskúšanie nič nedajú. "Nemyslela som si, že to bude fungovať," pripustila. Po prvotnom rozhovore, ktorý trval dve hodiny, ostala milo prekvapená.

"Jeho fóbia bola extrémna. Okamžite som vedel, že má reštriktívnu poruchu príjmu potravy," vysvetlil Kilmurry. Na tínedžera použil rôzne metódy, ktoré mu mali pomôcť prekonať odpor k novým jedlám. Zabrala napokon hypnóza? "Poslali mi video, na ktorom jedol ryby. Ak by stále trpel poruchou, nezjedol by ich. Začalo by ho napínať už pri myšlienke na jedenie rýb," dodal odborník.