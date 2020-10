Otvorená spoveď Agáty Hanychovej o manželstve s Prachařom: Všetci videli, že som nešťastná

Manželstvo modelky a moderátorky Agáty Hanychovej (35) a moderátora, speváka a herca Jakuba Prachařa (37) súd rozviedol pred troma týždňami.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Dvojica, ktorá má spolu dcérku Miu, sa rozišla už minulý rok na jar. Agáta má nového priateľa a vrátila sa k dievčenskému menu. Pre portál extra.cz teraz poskytla rozhovor, kde sa vyrozprávala z pocitov. Priznala, že zo situácie šťastná nie je. ,,Každého človeka, ktorý má nejaké city, to zasiahne. Ani nie kvôli tomu, že to skončilo, ale hlavne preto, že on sám zlyhal. Mala som vysnené, že budem mať manžela na celý život, čo sa mi bohužiaľ nepodarilo,“ priznala.

Hanychová a Prachař boli kedysi kamaráti, až ich vzťah prerástol do lásky. Dnes si z toho berie ponaučenie. ,,Nie je dobré brať si svojho najlepšieho kamaráta. Tí majú ostať kamaráti, takže do toho by som už nešla,“ povedala úprimne. Agáta zverejňuje podcasty, v jednom z obdobia pred rozchodom na ňu jej babička naliehala nech sa rozvedie, lebo sa len trápi. Príbuzní ju teda od rozvodu neodhovárali.

,,Všetci videli, že som nešťastná, tak v rodine nikto nebol v zásade proti tomu, aby sa to ukončilo,“ povedala Hanychová. Že by raz šla s otcom svojej dcéry a jeho prípadnou novou priateľkou na spoločnú dovolenku, si predstaviť nevie, dúfa však, že s Jakubom dospejú k priateľstvu. ,,Keď si odovzdávame dcéru, normálne sa spolu bavíme ako kamaráti. Pýtam sa ho na prácu, on sa ma pýta na tú moju, ale že by sme šli len my dvaja na obed, to vážne nie je aktuálne,“ uzavrela.