Emocionálna bomba! Adela s Danom totálne odpálili Kulyho: Stretnutie so speváckym idolom plné sĺz

Šou 2 na 1 je plná prekvapení, divokých zvratov a šokujúcich momentov.

To, čo pri jej nakrúcaní však zažil spevák Desmodu Mário Kuly Kollár (49),nemožno nazvať inak ako emocionálna bomba hraničiaca s infarktom. Adele Vinczeovej (39) a Danovi Danglovi (45) sa ho podarilo dokonale prekvapiť, keď do štúdia zavolali jeho spevácky idol, talianskeho speváka Drupiho. Ako to všetko prebiehalo, uvidíte už zajtra na Markíze.

Najskôr si však povedzme, prečo Kulyho dostal do vytrženia práve legendárny taliansky spevák. „Počúvam ho odmala,“ povedal nám líder Desmodu. „Chalani z kapely z toho majú už traumu, lebo každú cestu na koncert im púšťam práve Drupiho. Vždy sa ich spýtam: ‚Čo, chalani, pustíme si nejakú hudbu?´ Oni súhlasia, a keď dám Drupiho, hneď vykrikujú, nech to vypnem. Má nádherné albumy, jeho piesne boli celosvetovo známe,“ vysvetľuje dôvody svojej náklonnosti k talianskej ikone.