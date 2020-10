Za svoje nedostatky sa nehanbí! Naša najúspešnejšia tenistka Dominika Cibulková nikdy nemala postavu modelky, no napriek tomu sa vo svojom tele cítila dobre a nehanbila sa na sociálnych sieťach ukázať aj chybičky krásy. Ani tie jej však nebránili obliecť si aj vyzývavejšie kúsky a vďaka vycibrenému vkusu je považovaná za módnu ikonu. Dominika však otvorene priznáva, že do mnohých zo svojich šiat sa ešte po pôrode nezmestí a hoci sa snaží dostať do formy, prišla so skvelým riešením!