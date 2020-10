Dojatý Kuly si zaspieval so svojím idolom Drupim: Moment v zákulisí mohol všetko pokaziť

Šou 2 na 1 je plná prekvapení, divokých zvratov a šokujúcich momentov.

To, čo pri jej nakrúcaní však zažil spevák Desmodu Mário Kuly Kollár (49), nemožno nazvať inak ako emocionálna bomba hraničiaca s infarktom. Adele Vinczeovej (39)a Danovi Danglovi (45) sa ho podarilo dokonale prekvapiť, keď do štúdia zavolali jeho spevácky idol, talianskeho speváka Drupiho.

Najskôr si však povedzme, prečo Kulyho dostal do vytrženia práve legendárny taliansky spevák. „Počúvam ho odmala,“ povedal nám líder Desmodu. „Chalani z kapely z toho majú už traumu, lebo každú cestu na koncert im púšťam práve Drupiho. Vždy sa ich spýtam: ‚Čo, chalani, pustíme si nejakú hudbu?´ Oni súhlasia, a keď dám Drupiho, hneď vykrikujú, nech to vypnem. Má nádherné albumy, jeho piesne boli celosvetovo známe,“ vysvetľuje dôvody svojej náklonnosti k talianskej ikone.

COVID-19 všetko skomplikoval

Adele s Danom to, prirodzene, neušlo. „V prípade tejto relácie ide často o to, že reagujeme na informácie o danom hosťovi, ktoré sa dozvedáme od jeho blízkych. Drupi vyskočil u Kulyho niekoľkokrát ako silné meno, ako idol z detstva, ako čosi veľmi výrazné v jeho živote. Takže ten nápad nebol až taký geniálny. Bol skôr logický,“ povedala nám Adela. Samozrejme, dostať v tomto období na nakrúcanie hviezdu z cudziny, nebolo jednoduché. „Bola to stredne veľká komplikácia, ktorá sa stala obrovskou komplikáciou z dôvodu COVID-u. Drupi žije v Lombardsku a my sme ho stiahli akurát v čase, keď sa konečne veci uvoľnili,“ priznala moderátorka. „COVID nám celkovo skomplikoval nakrúcania, to by bolo na samostatný rozhovor. Takže to hodnotím tak, že sme mali obrovské šťastie, že sa nám to takto podarilo.“

Skoro to nevyšlo

Ako prebehlo samotné prekvapenie, to detailne neprezradíme, no Kuly do poslednej sekundy nič netušil a navyše nemal ani len žiadne podozrenie. A to sa počas pauzy v nakrúcaní na chvíľu dokonca ocitol so slávnym Talianom v jednej šatni! „Na nakrúcaní sa zúčastnili aj vojaci hradnej stráže, ktorí si so mnou chceli spraviť fotku. Mali pritom spoločnú šatňu s Drupim, produkčná na to úplne zabudla a pustila ma tam. Vletel som dnu, ale nepozeral som sa po ostatných, len som pozdravil vojakov, a nevšimol som si, ako ustrnuli, či nezbadám Drupiho. Jeho manažér ho vraj hneď otáčal, hlavu mu pchal do šalátovej misy,“ smeje sa Kuly a nezabudne dodať: „Ježišmária, teraz keď o tom rozprávam, trasú sa mi kolená.“ Áno, keď zistil, že na jednom pódiu odrazu stojí s ozajstným Drupim a spolu spievajú jeden z jeho najväčších hitov Piccola e fragile, chvíľku vyzeral, že dostal infarkt. A emócie, ktoré sa ho zmocnili, vraj stále pretrvávajú. „Stále sa to snažím analyzovať, komu to vôbec napadlo a ako sa im to podarilo. A že vôbec Drupi na to pristal. Keby som vedel, že tam príde originál Drupi, tak sa na to úplne inak pripravím!“ krúti hlavou. Nemyslel si ani na chvíľu, že ide len o dobre vybratého dvojníka? „To nie. Poznám aj jeho videá zo súčasnosti, takže viem, ako teraz vyzerá. Vôbec sa mi to ale nezhodovalo s tou situáciou. Hovoril som si, že Drupi by predsa neprišiel na Slovensko kvôli nejakému slovenskému spevákovi, urobiť mu radosť... Ale potom mi to došlo, roztriasli sa mi kolená, chrbtica, skoro som sa tam zrútil. Zrazu som bol v nejakom inom vesmíre,“ rozplýva sa Kuly, ktorý dlho nevedel zastaviť slzy.

Životný zážitok

Aj pre moderátorov to boli silné okamihy. „Takú silnú emóciu sme nielenže nezažili pri 2 na 1, ale dlho som asi nevidela niekoho tak úprimne prekvapeného, dojatého, šťastného, zmäteného a toto celé v tomto poradí ešte trikrát za sebou v takej časovej slučke,“ smeje sa Adela. „Vždy sa sama dojmem, keď si to pustím, a dojíma to aj ľudí, ktorým som to ukázala. Hoci nemusia mať k Drupimu žiaden špeciálny vzťah.“

Zaujímavé je, že Kuly bol pri Drupim už raz poriadne blízko. „Hrali sme jeden koncert v Havířove a aj on tam spieval. Pamätám si, že mal červenú koženú bundu, čudoval som sa, že má šesťdesiat rokov a chodí ako frajer. S kapelou sme sa boli potom najesť v tej istej reštaurácii ako on, takže tam som sa k nemu dostal najbližšie,“ spomína, no toto bolo niečo úplne iné. „Kuly je jedným z tých hostí, s ktorými sme dlhšie celý večer rozdýchavali. Bolo to veľmi vtipné. Ešte pri vínku sme nepočúvali nič iné, len všetky možné detaily o Drupim. Na Kulym bolo mimoriadne sympatické, že vie mať z niečoho takú absolútne čistokrvnú ľudskú radosť. Ale Kuly je všeobecne veľmi ľudský a srdečný človek,“ dodáva Adela a Kuly priznáva, že išlo o jeden z najväčších zážitkov jeho života: „Určite to mám medzi top piatimi zážitkami. Najskôr je narodenie mojich dvoch synov, potom posedenie v šatni s Karlom Gottom a potom už nasleduje Drupi.“