Dominika Kid Kovács v závideniahodnej forme len 4 mesiace po pôrode: Fitneska prezradila svoje tajomstvo

Takou postavou sa po pôrode môže pochváliť len máloktorá žena! Dvojnásobná mama a fitneska Dominika Kid Kovács však ukázala, že to ide vďaka silnej vôli aj takto krátko po príchode bábätka.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Dodržiavanie pravidiel prináša výsledky! Fitneska Dominika Kid Kovács je vo výbornej forme už štyri mesiace po pôrode. Aktívna dvojnásobná mama nenechávala nič na náhodu a o svoje telo sa starala počas tehotenstva i po pôrode. O to jednoduchšie bolo potom naplno odštartovať návrat k svojmu fit "ja".

"Ako ten čas neskutočne letí, už prešli 4 mesiace od môjho pôrodu a takto to zatiaľ vyzerá. Stravu mám na 80 % dobrú a tréningy mi zatiaľ vychádzajú len 2x do týždňa, ale plne kojím, tak to sa ráta ako ďalší kalorický výdaj," prezradila tajomstvo svojej závideniahodnej postavy na Instagrame Dominika. Jej parádnu premenu nájdete v galérii.