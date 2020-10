Spoveď vraha: Muž zabil tehotnú manželku a dve dcérky, odhalil príšerné detaily

Christopher Watts si vo väzení odpykáva trest za vraždu svojej tehotnej manželky a ich dvoch detí. Spoza mreží zverejnil podrobnosti o chladnokrvnej vražde, ohavný čin plánoval týždne!

Ako uvádza portál The Sun, Christopher zobral život svojej manželke Shannan († 34) a dvom dievčatkám Belle († 4) a Celeste († 3) v auguste v roku 2018 v americkom Colorade. Súd ho po jeho priznaní uznal vinným a vrah si teraz odpykáva trest za mrežami v americkom Wisconsine.

Watts opísal vraždu svojej manželky Shannan v jednom z listov z väzenia, kde odhalil, že o zabití matky dvoch detí uvažoval „týždne“. „Pozrela sa na mňa a zomrela. Vedel som, že je preč, keď si uľavila,“ napísal v liste adresovanom redaktorke Cheryln Cadle, ktorý získal Daily Mail.

„Pýtali sa ma, prečo sa nebránila. A nebránila sa, pretože to nedokázala. Celé týždne som uvažoval nad tým, že ju zabijem, a v tom som tomu naozaj čelil,“ znejú slová vraha Christophera. V listoch tiež pripustil, že sa po hádke so Shannan neúspešne pokúsil udusiť ich dcérky pomocou „vankúša z ich postele“. Dievčatá sa však prebrali a traumatizované sa postavili zo svojich postieľok. Stalo sa tak po tom, ako Christopher zavraždil Shannan, ktorá bola v 15. týždni tehotenstva.

Vrah ich plánoval zavraždiť presne 12. augusta a keď sa dievčatká prebrali, podľa jeho slov ho „nič nemohlo zastaviť a zúril". V liste sa píše, že zhrozené dievčatá sa pozerali na svojho otca počas toho, ako balil bezvládne telo Shannan do plachty. On im povedal, že sa ich mama necítila dobre a následne odvliekol jej telo dole po schodoch a naložil ho do nákladného auta.

Telo svojej mŕtvej manželky a tiež dcérky odviezol na vzdialené ropné pole, ktoré vlastnil jeho bývalý zamestnávateľ. Zobral si so sebou obed, lopatu a hrable. Vrah zakopal pozostatky Shannan, udusil 3-ročnú Celeste a na celú hrôzu sa musela prizerať 4-ročná Bella.

Christoher sa redaktorke priznal, že jedine „malá tichá Bella mala vôľu žiť“ a ako jediná proti nemu bojovala slovami: „ocko, nie!“. Christopher ju následne zavraždil a obe dievčatká hodil do ropného tankera, pričom bol presvedčený, že boli mŕtve.

Pitva ukázala, že Shannan bola uškrtená a v hrdlách, pľúcach a žalúdku dievčatiek sa našla ropa. Christopher policajtom najskôr tvrdil, že jeho žena a deti zmizli z domu a prosil ľudí o pomoc pri pátraní po nich. Neskôr svoju verziu zmenil a uviedol, že to bola jeho žena, kto uškrtil ich dcéry, keď jej oznámil, že sa s ňou chce rozísť. Následne ju vraj v záchvate zúrivosti nad tým, čo spravila, uškrtil on.