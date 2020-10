Košické nemocnice sa spájajú, aby sa postarali o pacientov: Toto má obrátiť situáciu k lepšiemu

Situácia v Košickom kraji okolo ochorenia COVID-19 sa zhoršuje.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) v Košiciach preto iniciovala stretnutie zástupcov všetkých nemocníc v meste. Výsledkom je snaha zriadiť horúcu linku medzi nimi, aby si vedeli navzájom pomáhať a vymieňať skúsenosti a poznatky.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Detskej fakultnej nemocnice, Východoslovenského onkologického ústavu, Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, Nemocnice Agel Košice-Šaca a Nemocnice sv. Michala - pracoviska v Košiciach. "Riešili sme potrebu nájsť karanténne miesto pre zamestnancov nemocníc, aby do potvrdenia či vyvrátenia diagnózy nemuseli čakať na výsledky pri svojich rodinách," uviedol generálny riaditeľ UNLP Vladimír Grešš. Pripomenul, že UNLP Košice je koncovou nemocnicou pre celý región, plnohodnotná zdravotná starostlivosť sa preto týka všetkých pacientov, nielen s ochorením COVID-19. "Chceme zriadiť horúcu linku medzi všetkými košickými nemocnicami, aby sme si vedeli navzájom pomáhať a vymieňať si skúsenosti," dodal Grešš.

V UNLP dočasne na nevyhnutný čas zastavili plánované operácie, no všetci akútni pacienti dostanú adekvátnu zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. Profesor Pavol Jarčuška, člen konzília epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov SR, informoval, že nemocnice očakávajú do konca týždňa dvojnásobný nárast pacientov nakazených koronavírusom. Rapídne pritom rastie počet infikovaných nad 65 rokov. "Na kliniku často privezú aj pacientov z lokálnych nemocníc bez potrebnej indikácie, čo zdržiava pri práci s potvrdenými, či podozrivými pacientmi. Čaká nás však zmena k lepšiemu, pretože vláda minulý týždeň obstarala 500-tisíc antigénových testov, ktoré by mali stačiť na mesiac," uviedol Jarčuška.

Výhody testov

Antigénové testy sú určené na priamy dôkaz antigénu vírusu SARS COV 2, nie na testovanie protilátok. Robia sa výterom z nosohltanu za použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov. Následne je výter daný do drobnej skúmavky, potom sa kvapne roztok na latexovú doštičku. Výsledok je známy do 15 minút. Presnosť testov je na úrovni 97%. Odhalia pacientov, ktorí môžu preniesť infekciu.

Prerozdelia pomoc Tiposu

- UN Bratislava: dobudovanie mobilných odberových miest a doplnenie prístrojov a materiálno-technického vybavenia na samotnú diagnostiku

- FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica: mobilné plazmové dezinfekcie vzduchu

- UNLP Košice: prístroj na aerosólovú dezinfekciu, prenosný ultrazvuk a doplnenie vybavenia

- FN Nitra: výpočtová technika a čítačka kódov na spracovanie vzoriek