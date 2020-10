Mal pomalší rozbeh: Djokovič vo štvrťfinále prehrával, napokon z toho bolo dominantné víťazstvo

Srbský tenista Novak Djokovič sa po desiaty raz prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros

Najvyššie nasadený hráč síce prvýkrát na turnaji stratil set, ale sedemnástku podujatia, Španiela Pabla Carrena-Bustu zdolal 4:6, 6:2, 6:3 a 6:4. V boji o postup do finále sa stretne s Grékom Stefanosom Tsitsipasom, ktorý si ako piaty nasadený hráč poradil v stredajšom štvrťfinálovom dueli s trinástkou "pavúka", Rusom Andrejom Rubľovom 7:5, 6:2, 6:3. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Argentínčan Diego Schwartzman a Španiel Rafael Nadal.

Djokovič sa stretol s Carrenom-Bustom prvýkrát od osemfinále US Open, v ktorom ho diskvalifikovali za napálenie loptičky do krku čiarovej rozhodkyne. Španiel v prvom sete zaskočil svetovú jednotku aktívnou hrou, naopak sedemnásťnásobnému grandslamovému šampiónovi sa nedarilo, urobil až 16 nevynútených chýb. Po dvoch stratených podaniach prehral set 4:6. V druhom dejstve viditeľne zlepšil pohyb a presnosť úderov, pričom dvakrát zlomil servis súpera. V závere setu získal 14 fiftínov za sebou a vyhral ho jasne 6:2. Srb sa dostal do tempa, viac útočil a prestal robiť chyby. V treťom sete si rýchlo vybudoval náskok 3:0, Carreno-Busta odpovedal tromi získanými gemami, ale koncovku zvládol lepšie "Nole". V deviatom geme premenil prvý setbal. V úvode štvrtého setu sa bojovalo tuho o každú loptičku, hráči si držali podanie až do siedmej hry, v ktorej Djokovič brejkol súpera. Vedenie si už udržal a v desiatom geme využil hneď prvý mečbal. Súboj trval tri hodiny a 13 minút.

Roland Garros 2020

Štvrťfinále - muži

Novak Djokovič (Srb.) - Pablo Carreno-Busta (Esp.) 4:6, 6:2, 6:3, 6:4