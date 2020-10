Bývalý vysokoškolský profesor Fedor (Jozef Vajda) má depresie z rozchodu so svojou manželkou. Nevie ako ďalej. Najlepšie rady má milovník života a žien Paľo (Alexander Bárta). Vie čo Fedor potrebuje - zvýšiť testosterón a na to je dobrá Irenka. Tá z neho tú depku dostane! Ako to s tou "platenou službičkou" dopadne, sa dozviete už vo štvrtok o 20:35 v seriáli Nový život.