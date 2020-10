Predpoveď, z ktorej nabiehajú zimomriavky: Pandémia môže uvaliť do chudoby milióny ľudí!

Pandémia nového koronavírusu môže do konca budúceho roka uvrhnúť do extrémnej chudoby až 150 miliónov ľudí. Uviedla to v stredu Svetová banka (SB), podľa ktorej by sa tak vymazal pokrok dosiahnutý v oblasti znižovania chudoby za posledné tri roky.

Podľa SB spadne tento rok do extrémnej chudoby, ktorá je definovaná ako situácia, keď človek musí vyžiť denne z menej než 1,90 USD (1,61 eura), 88 miliónov až 115 miliónov ľudí. Do konca roka 2021 by ich počet mohol vzrásť na 111 miliónov až 150 miliónov. To znamená, že tento rok bude žiť v extrémnej chudobe 9,1 % až 9,4 % svetovej populácie. To je približne toľko ako v roku 2017, keď v extrémnej chudobe žilo 9,2 % svetovej populácie. Zároveň to predstavuje prvý rast percentuálneho podielu ľudí v extrémnej chudobe za posledných zhruba 20 rokov. Počet nakazených v Európe prekročil hranicu 6 miliónov: Jeden údaj sa výrazne zhoršil Odhaduje sa, že v roku 2019 žilo v extrémnej chudobe 8,4 % svetovej populácie a očakávalo sa, že do konca roka 2021 tento podiel klesne na 7,5 %. Tieto prognózy však boli robené ešte pred nástupom pandémie nového koronavírusu, ktorá situáciu vo svete prudko zmenila. Ako Svetová banka dodala, bez urýchlených a rozsiahlych opatrení na zmiernenie dôsledkov pandémie dlhodobý cieľ zníženia percentuálneho podielu extrémnej chudoby do roku 2030 na 3 % nebude možné dosiahnuť.