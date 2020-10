Ťažké lieky robia z Trumpa neriadenú strelu: Lekári varujú pred vedľajšími účinkami na psychiku

To by vysvetľovalo mnohé! Trumpove výpady na sociálnych sieťach sa ešte zhoršili, odkedy ho pustili z nemocnice.

Demokrati ho obvinili, že za to môžu steroidy, ktoré berie. Aj lekári potvrdili, že 40 percent pacientov s týmto liekom zažilo vážne vedľajšie účinky týkajúce sa duševného zdravia.

Americký prezident Donald Trump (74) je známy tým, že sa ventiluje na sociálnych sieťach. Po jeho posledných príspevkoch však dvíhajú obočie aj otrlejší pozorovatelia. Všetko vyvrcholilo tým, že cez Twitter zakázal republikánskym politikom, aby ďalej rokovali s demokratmi o balíčku stimulov pre americkú ekonomiku. Predsedníčku Snemovne reprezentantov Nancy Pelosi obvinil, že je bláznivá a podľa neho nechce pomáhať robotníkom, ale mestám s demokratickými starostami, v ktorých zúri kriminalita.

Nový a lepší balíček podľa neho schvália po tom, čo vyhrá voľby. Trhy sa v reakcii na to okamžite prepadli. Index Dow Jones na newyorskej burze skončil o 375 bodov nižšie. Len tesne pred Trumpovým vyhlásením totiž šéf federálnej banky povedal, že ekonomika USA balíček stimulov potrebuje a investori sa na to spoliehali.

Nancy Pelosi reagovala, že Trump koná sebecky na úkor celej krajiny. Na plné ústa povedala, že jeho myslenie môže byť ovplyvnené steroidmi, ktoré Trump berie. O ich vedľajších účinkoch hovoria aj lekári. Okrem iných liekov dostal aj dávky dexometazónu, ktorý lieči zápalové stavy. Je však určený pre pacientov vo vážnom stave, väčšinou napojených na ventiláciu.

Má totiž aj vážne vedľajšie účinky. Sú medzi nimi zmeny nálad, zmätenosť, agresivita, mánia a psychóza. „Vidíme to určite pri 30 až 40 percentách pacientov,“ povedal pre FoxNews Ashish Jha, dekan katedry verejného zdravotníctva Brownovej univerzity. O zmenách nálad môže svedčiť aj to, že vzápätí začal Trump Pelosi ponúkať na schválenie balíčky pomoci pre ekonomiku.

Trump má pokračovať v liečbe v izolácii v Bielom dome. Podľa agentúry Bloomberg sa však dožaduje vstupu do Oválnej pracovne. V samotnom sídle prezidenta rastie počet nakazených. Infikovali sa aj traja republikánski senátori, ktorí ho navštívili, aj jeden z vojakov, ktorí pri Trumpovi neustále nosia kufrík s jadrovými kódmi. Po návšteve Bieleho domu bol pozitívne testovaný aj admirál Charles Ray. Do karantény muselo ísť aj 9 generálov, ktorí s ním prišli do styku. Nákaza z Bieleho domu tak ohrozuje aj najvyššie vojenské velenie USA. Z ôsmich členov Zboru náčelníkov štábov nie je v karanténe iba jeden.

Starostlivosť o Trumpa

- Trump odkázal ľuďom, aby sa koronavírusu nebáli

- Jeho viezli do nemocnice prezidentským vrtuľníkom

- Staral sa o neho tím lekárov

- K dispozícii mal luxusný apartmán v nemocnici s jedálňou, pracovňou a miestnosťou pre návštevy

- Dostal kombináciu lieku remdesivir, protizápalového steroidu dexametazón a 8 gramov experimentálnych protilátok Regeneron

Starostlivosť o občana

- Pre bežného človeka je takáto kombinácia liekov nedostupná

- Bežní ľudia sa boja zavolať si sanitku, lebo nevedia, či im to pokrýva poistka

- Je známy prípad muža z vidieka v Kansase, ktorého v apríli vo vážnom stave s koronavírusom prevážal do nemocnice vrtuľník a dostal za to účet 68 000 eur

- Počas vrcholiacej pandémie bol v nemocniciach nedostatok lekárov i lôžok

- Bežného človeka vezmú do nemocnice iba vo vážnom stave, poisťovne preverujú opodstatnenosť každej hospitalizácie

- Koronavírus si v USA vyžiadal zatiaľ 216-tisíc obetí