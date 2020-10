Kritická situácia v Česku: Takto vysoké čísla nakazených v priebehu dňa ešte nemali

V stredu zatiaľ v Česku pribudlo 2622 potvrdených prípadov choroby COVID-19. Od vypuknutia epidémie to je zatiaľ najvyšší nárast do večera.

Je to tiež zhruba o tisícku viac ako v utorok, keď hygienici za celý deň zistili rekordných 4457 pozitívnych testov. Do štatistík pribudlo ďalších 29 úmrtí, celkovo na koronavírus zomrelo v krajine 823 ľudí. Vyplýva to z aktuálnych údajov na webe českého ministerstva zahraničných vecí.

Od začiatku marca sa COVID-19 v Česku potvrdil u 92 643 ľudí, cez 50 000 sa za tú dobu z choroby vyliečilo, nakazených je teraz 41 220. U väčšiny pozitívne testovaných má COVID-19 ľahký priebeh, v nemocniciach je teraz 1563 pacientov s koronavírusom, teda zhruba štyri percentá z aktuálne nakazených. Rastie aj počet vážne chorých s koronavírusom vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť, ktorý je podľa posledných informácií 354.