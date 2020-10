Kuriózna situácia: Národný tím musí povolať brankára, ktorý už štyri roky nehrá futbal

Hrozbu, že z dôvodu potvrdených prípadov COVID-19 v ukrajinskej futbalovej reprezentácii nebude mať kto nastúpiť do bránky v stredajšom prípravnom zápase proti Francúzsku, má zažehnať 45-ročný Oleksander Šovkovskij.

Bývalý brankár Dynama Kyjev sa pred štyrmi rokmi rozlúčil s aktívnou kariérou. Ukrajinská futbalová asociácia (UAF) oznámila, že Šovkovskij, ktorý pôsobí v realizačnom tímu národného výberu, je stále v dobrej forme. "Nepredpokladáme, že v zápase nastúpi, no je zábezpeka, ak by jediný brankár, ktorý je k dispozícii, Heorhij Buščan neprešiel testami na koronavírus, alebo by sa zranil," citovala agentúra AP stanovisko UAF.

Reprezentačný tréner Andrij Ševčenko musel problém začať riešiť po tom, ako sa potvrdila nákaza u dvoch z troch brankárov v nominácii, pozitívny test mali Jurij Paňkiv aj Andrej Lunin. Na stredajší prípravný zápas s Francúzskom (21.10) z dôvodu rozšírenia nákazy neodcestoval poltucet z pôvodne nominovaných hráčov.

Aj Francúzi zaznamenali vo svojom kádri pozitívny test, týkal sa obrancu Lea Duboisa.