Taxikári sú zúfalí, druhá vlna pandémie ich citeľne zasiahla: Bojujeme o prežitie

Boja sa o živobytie! Od začiatku októbra platí na Slovensku núdzový stav a s ním prišli aj prísnejšie opatrenia.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Okrem iných sa dotkli aj taxikárov, ktorí každý deň prichádzajú do kontaktu s desiatkami ľudí, no napriek tomu im značne klesajú tržby. Strachujú sa o budúcnosť, pretože pre nariadenia zatvorili diskotéky, nočné kluby, a o 22. hodine sa zatvárajú aj reštaurácie. Práve táto klientela pritom generovala významné príjmy prepravcom. Aby toho nebolo málo, ubúdajú im aj denní zákazníci a boja sa, čo bude ďalej...

Trenčín Otvoriť galériu BENCO TAXI Zdroj: fab

Tržby značne klesli

„Druhá vlna sa nás dotýka tým, že je obmedzený nočný život, nakoľko sa obmedzila otváracia doba reštaurácií, barov a diskoték do 22. hodiny. Pocítili sme to aj my, tržby značne klesli. Čo sa týka dodržiavania nariadení, striktne dbáme na ich dodržiavanie,“ prezradil jeden z majiteľov trenčianskej taxislužby BENCO TAXI Martin Beňo.

Bratislava

Noční taxikári prešli na denné zmeny

„Veľa taxikárov skončilo kvôli opatreniam s touto prácou. Príjmy nám klesli až o 60 percent,“ priznal Dušan Beštending (30) s tým, že prácu majú do tej 23. hodiny. „Niektorí ľudia by sa aj chceli odviezť z párty v byte domov, ale to sa zas nám naozaj neoplatí, čakať celú noc kvôli jednému zákazníkovi. Navyše, tým, že niektorí kolegovia jazdili vyslovene iba v noci, neostalo im nič iné, len začať jazdiť cez deň. A tak namiesto približne 40 percent taxikárov teraz jazdí cez deň 90 percent a už nezarobí nikto. A tlačiť ľudí do MHD je nerozumné, tam je oveľa väčšia šanca nakaziť sa. Možno by som odporučil ľuďom, ak sú kolegovia, nech sa zvezú radšej spolu jedným taxíkom,“ uzavrel Dušan.

Banská Bystrica Otvoriť galériu Denis Čupka (26) Zdroj: sk

Vypadli nám noční zákazníci

Denis Čupka (26) zatiaľ nevie, ako sa vyvinie situácia. „Dúfam, že sa to neskončí ako pri prvej vlne, keď sme vôbec nemohli jazdiť skoro dva mesiace. To sme sa všetci museli uživiť, ako sme vedeli. A ani teraz to nie je najlepšie, už len tým, že podniky sú otvorené len do desiatej večer, tak nám úplne vypadli noční zákazníci. Predpokladám, že nám znovu dajú zábrany medzi zákazníkom a šoférom, nič viac ani nebolo, keď sme začali jazdiť hneď po uvoľnení opatrení. Samozrejme, okrem rúšok, tie musíme používať stále,“ vraví taxikár, ktorý pre banskobystrickú spoločnosť ONE TAXI pracuje už skoro tri roky.

Košice Otvoriť galériu Juraj Meluch (63) Zdroj: mim

Nezarobíme si

Podľa Juraja Melucha (63) sa situácia v lete po prvej vlne trochu zlepšila, odkedy však začali pribúdať stovky prípadov nákazy koronavírusom, je to znovu zlé. „Aj naše vlaky sú prázdne, my potom nemáme koho voziť zo stanice a nemáme ani my robotu. Nedávno som mal deň, keď som odviezol len 5 ľudí. Je to ledva na prežitie, ale nezarobíme. V aute mám zloženú oddeľovaciu priečku, nasadíme si rúško a snažíme sa byť zdraví. Zároveň po každom zákazníkovi sprejom dezinfikujem auto,“ tvrdí taxikár.