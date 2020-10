Čo bude s Markom Daňom? Zmluvu nedostal, stále však sníva o NHL

Má jasnú prioritu, a tou je pokračovať aj v budúcej sezóne v hokejovej kariére v zámorí.

Reč je o útočníkovi Markovi Daňovi (25), ktorému vypršal v júni kontrakt s Columbusom, ale od vedenia zatiaľ návrh na predĺženie spolupráce nedostal. Všetko tak smeruje k tomu, že oddnes poputuje na trh s voľnými hráčmi, kde o jeho služby môže, ale aj nemusí prejaviť záujem jeden z 31 tímov NHL!

Daňo nedávno odštartoval sezónu v rodnom tíme Dukly Trenčín v Tipos extralige, ale v najbližších hodinách či dňoch bude sledovať situáciu okolo svojho ďalšieho pôsobenia v zámorí. Oddnes sa v najlepšej lige sveta spúšťa trh s voľnými hráčmi. „Zmluva s Columbusom mi vypršala v júni, a keďže mi doteraz vedenie neposlalo žiadny nový návrh na jej predĺženie, pôjdem na 99 percent na trh s voľnými hráčmi. Už som to raz zažil, takže viem, ako to chodí,“ povedal pre Nový Čas Marko Daňo, ktorého prioritou je zotrvať v zámorí.

„Pevne verím, že nejaký z klubov bude mať o mňa záujem. Stále si myslím, že som v NHL nepovedal posledné slovo. Som si vedomý toho, že ak aj dostanem kontrakt, tak bude dvojcestný a na jednu sezónu. Chcem však v zámorí pokračovať, o ďalšiu sezónu vstupuje do súťaže nový tím Seatlle, takže bude zase o nejakých pár miest viac,“ zaželal si Daňo, ktorý začal tento ročník v Trenčíne. „Beriem to tak, že si pomôžeme navzájom, ja Dukle a ona mne, aby som sa rozohral, keby som dostal kontrakt do zámoria a išiel následne do kempu,“ dodal.