Obavy Košíc: Bez príjmov zo vstupného vydržíme päť až šesť kôl

HC Košice je jeden z troch tímov, ktoré zatiaľ nezačali novú hokejovú sezónu v Tipos extralige.

Po odohraní dvoch kôl majú v štatistike zápasov nulu a dôvod je zrejmý. Pozitívne testy na COVID-19 u viacerých členov klubovej šatne a prerušenie tréningového procesu. A to vo všetkých vekových kategóriach. Košičania už pred sezónou poukazovali na to, aby sa najvyššia súťaž z dôvodu avizovanej druhej vlny pandémie koronavírusu odložila a začala až v decembri. Ich volanie však nebolo vyslyšané.

"Už teraz je zrejmé, že liga sa naplno rozbehne až začiatkom novembra, keďže viacero tímov je v karanténe. Zároveň si myslím, že vírus neobíde ani ostatné tímy, ktoré zrejme čakajú rovnaké výzvy, akým čelíme aktuálne aj my,“ skonštatoval prezident HC Košice Július Lang na webe denníka Sme.

Na adresu nakazených hráčov stručne poznamenal: "V podstate nepociťujú takmer žiadne ťažkosti. Sú však aj takí, u ktorých sa prejavili horúčky alebo sa cítia slabšie. Našťastie, nemáme žiadneho ťažko chorého. V priebehu najbližších dní by sa mali chlapci dozvedieť, kedy by mali ísť na ďalšie testy."

Lang zároveň poukázal na to, že súčasný stav, keď sa najvyššia súťaž rozbehla bez divákov na tribúnach, je trvalo neudržateľný jav. V Košiciach a rovnako aj v ostatných kluboch čakajú, ako sa vyvinú rokovania o kompenzáciách, pretože bez príjmov zo vstupného už dlho nevydržia.

"Dovolím si povedať, že náš biznis plán je postavený triezvo a zodpovedne. Aj my však budeme mať obrovské problémy, ak nám nepovolia hrať s divákmi. Fungovať sa dá možno päť až šesť kôl. Pomoc od štátu potrebujeme už veľmi súrne alebo sa treba rozhodnúť, či by nebolo dobré ligu zastaviť. Tržby zo vstupného môžu predstavovať aj 40 percent rozpočtu a to si nikto v lige nemôže dovoliť," skonštatoval Lang.

Počas leta východniari nepodpisovali drahých hráčov, vďaka čomu súčasná situácia nemusí mať pre nich veľké finančné následky. "Je pravda, že mnohí nám vyčítajú zloženie kádra. Ligová sezóna je veľmi neistá a investovať obrovské prostriedky do hráčov je z môjho pohľadu nezodpovedné. Nevieme, čo bude zajtra, či sa sezóna nepreruší. Ak však klub chce produkovať kvalitný hokej, musí byť ekonomicky zdravý. My sa tri roky snažíme zachovať stabilitu klubu, aby sme platili faktúry a platy hráčom načas. Ak by sa nám to nepodarilo, koronakríza by s nami zamávala omnoho výraznejšie," dodal prezident HC Košice.