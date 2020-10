Fico vie, prečo koalícia odmietla mimoriadnu schôdzu: Štipľavé slová na adresu ministrov

Poslanci vládnej koalície nechceli vystaviť vlastných ministrov hanbe. Tvrdí to opozičný Smer-SD, ktorý je presvedčený, že z tohto dôvodu odmietli koaliční poslanci program mimoriadnej schôdze parlamentu. Inicioval ju práve Smer-SD.

Mimoriadna schôdza parlamentu o pomoci rezortov v súvislosti s koronakrízou sa v stredu neuskutočnila. Plénum totiž neschválilo jej program. Smer-SD chcel počuť od ministrov plány na riešenie koronakrízy v konkrétnych rezortoch. Koalícia na rokovanie nevidela dôvod. "Schôdza nemala nič spoločné s európskymi peniazmi, nič spoločné s plánom obnovy. Len im niekto povedal, aby hlasovali proti. Schôdza mala byť o úplne niečom inom," vyhlásil na tlačovej konferencii pred parlamentom predseda Smeru-SD Robert Fico.

Strana tvrdí, že súčasná vláda si zvýšila deficit a k dispozícii má 5,5 miliardy eur, ktoré by mala minúť do konca tohto roka. "Schôdza mala byť o tom, čo ide vláda urobiť počnúc schôdzou, ktorá sa začína 20. októbra. Vláda si zvýšila deficit o 8,5 miliardy eur, má 5,5 miliardy eur, ktoré musí minúť do konca tohto roka. Pripomíname vláde, že peniaze sa nedajú míňať 29. alebo 30. decembra. Našou úlohou bolo upozorniť, že tieto peniaze má k dispozícii a nerobí nič, ako pomôcť," povedal Fico. Narážal tým na nedostatočnú pomoc kultúre, cestovnému ruchu, podporu priemyslu či nedostatky v zdravotníctve počas pandémie. "Celé naše uznesenie bolo ladené konštruktívne. Tvrdíme, že ministri musia povedať krajine, čo idú urobiť. Vládna koalícia sa rozhodla hlasovať proti programu, lebo nechce vystaviť ministrov hanbe. Nevedia odpovedať na elementárne otázky, ktoré sú im kladené, pokiaľ ide boj o s pandémiou," dodal Fico.

Podľa neho tak koaliční poslanci ani nevedeli, čo sa nachádzalo v uznesení predloženom na mimoriadnu schôdzu. "Žiadny plán obnovy, žiadne európske peniaze. Hovorili sme o reálnych peniazoch, ktoré má vláda k dispozícii. Chceli sme, aby povedala, čo ide urobiť. Vládna koalícia to odmietla z nevedomosti, lebo sama sa hanbí za svojich ministrov," dodal Fico.