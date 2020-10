„Zarábam, aj keď spím!“ King Dubaj dovolenkuje po celý rok vďaka ťažbe kryptomien

Volám sa Peter Dubaj a som online podnikateľ. Svoje prvé podnikateľské aktivity som začal už vo veku 14 rokov, kedy som sa venoval výkupu mobilných telefónov. Odvtedy prešlo veľa času a dnes, vo veku 25 rokov, mám vybudovaných viacero fungujúcich biznisov.

Som autorom troch úspešných kníh, venujem sa vzdelávacím kurzom a online projektom, predávam produkty pod svojou značkou a v neposlednom rade sa venujem ťažbe kryptomien. Som vášnivým cestovateľom a vo svojom mladom veku som už stihol precestovať viac ako polovicu sveta. Cestujem rád a vďaka tomu, že podnikám a nie som závislý od výplaty v práci, môžem dovolenkovať po celý rok. Môj život a podnikateľské aktivity môžete sledovať na sociálnych sieťach – @kingdubaj

Najnovšie sa venujem projektu, v ktorom prezentujem ťažbu kryptomien. Kryptomeny sú pre mnohých stále veľkou neznámou, no po preštudovaní investičných príležitostí som sa rozhodol investovať práve do nich. Podľa môjho názoru, príležitosti vznikajú v segmentoch, ktoré nie sú prebádané a ktorým veľa ľudí nerozumie. Kryptomeny sú presne takýmto segmentom. Vďaka ich ťažbe si môžem užívať slobodný život plný luxusu a dovoleniek po svete. Moje zisky z ťažby ľahko pokryjú tieto náklady a čo je najlepšie, ťažbe nemusím venovať čo i len minútu svojho času. Celá ťažba totiž prebieha automaticky, zarábam, aj keď spím a každý týždeň len inkasujem zisky.

Kryptosvet predstavuje možnosť vysokých zárobkov a s využitím tých správnych nástrojov na ňom môže profitovať každý. Kryptomeny sú totiž najrýchlejšie rastúcim aktívom tohto desaťročia a myslím, že ich cenový vrchol ešte len zažijeme. Žiadna nehnuteľnosť či iná investícia nedokáže ľuďom zarobiť toľko, koľko kryptomeny. Práve preto som vytvoril online vzdelávací kurz CryptoMoney, v ktorom klientov učím, ako z kryptosveta vyťažiť maximum. Všetkým účastníkom kurzu poskytujem individuálny prístup a po absolvovaní video-kurzu získavajú klienti e-book, ktorý zhŕňa informácie o kryptomenách od A po Z, technickú podporu 24/7, členstvo v Master skupine a podľa typu balíčka aj mnoho ďalších bonusov. Klienti, ktorí sa rozhodnú investovať do projektu a začnú ťažiť kryptomeny získavajú výnos z ťažby každý týždeň, vždy v pondelok. To znamená, že každý, kto sa rozhodne ťažiť kryptomeny s nami získava výnos z ťažby 4x do mesiaca!

Na Slovensku a v Českej republike som za posledné dva roky vydal tri publikácie, ktoré sa veľmi dobre predávali. Kniha Ži ako kráľ, alebo lamentuj a preklínaj, ktorej sa predalo viac ako 80 000 kusov a umiestnila sa na prvých priečkach v predajnosti v slovenských kníhkupectvách, je zbierkou rád a ponaučení, ktoré vám môžu od základov zmeniť pohľad na svet. V publikácii Recept na miliónový brand bez mindrákov! si rozšírite obzory v oblasti budovania svojej vlastnej značky v online biznise. Knižka Exotika za cenu Šíravy obsahuje návod, ako precestovať tie najluxusnejšie destinácie za outletové ceny. Moja najnovšia kniha s názvom Krypto milionár je už v predaji v kníhkupectvách Martinus, Panta Rhei, Gorila a v mnohých iných kníhkupectvách po celom Slovensku.