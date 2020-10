Nie všetky rúška vás ochránia pred vírusom, odborníci varujú: Na tieto rovno zabudnite!

Odborníci neodporúčajú nosiť plastové rúška či štíty. Zdôvodňujú to tým, že tieto pomôcky neprekrývajú dýchacie cesty spôsobom, aby účinne zabránili šíreniu vírusu do okolia. Neposkytujú ani ochranu porovnateľnú s látkovými či jednorazovými rúškami. Na sociálnej sieti to uviedol Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Vysvetlil, že pri dýchaní, rozprávaní, spievaní či kriku z tela unikajú drobné kvapôčky, ktoré môžu obsahovať vírusy. Rúško má teda vytvoriť bariéru medzi dýchacími cestami a okolitým svetom. Veľká pravda o rúškach: Ako je možné, že nás ochránia pred vírusom? Jeden fakt vás prekvapí "Účinne chráni vtedy, ak jeho okraje priliehajú na pokožku tváre, ak je suché a zakrýva ústa aj nosové dierky. Cez tkaninu prekĺznu molekuly vzduchu, no podstatne väčšie kvapôčky s vírusom sa zachytia na povrchu rúška," uviedol ÚVZ SR s tým, že nosením rúška sa podstatne znižuje riziko, že infekčné kvapôčky uniknú do prostredia a vdýchne ich iný človek, alebo že dopadnú na okolité povrchy a roznesú sa na rukách. Plastová bariéra pred ústami a nosom však zachytí iba väčšie kvapky, ktoré smerujú priamo na jeho povrch. Drobné kvapôčky môžu po stranách naďalej unikať do prostredia. Plastový materiál zároveň podľa hygienikov nemôže tesne obopínať horné dýchacie cesty, lebo by sa človek udusil. Nie je porézny, teda nefiltruje vzduch a nedá sa cez neho dýchať. ÚVZ SR tiež vysvetlil, že ochranný štít tváre je určený predovšetkým na ochranu očí. Využíva sa aj pri komunikácii s osobami s poruchou sluchu, ktoré potrebujú odčítať z pier. "Dýchacie cesty sú však chránené až vtedy, ak si pod štítom nasadíte aj rúško," prízvukoval. Úrad tiež komentoval, že plastové rúška a štíty nespĺňajú požiadavky na vhodné prekrytie horných dýchacích ciest, preto sa nedajú nájsť ani v jeho odporúčaniach pre verejnosť. "Vhodné sú jednorazové zdravotnícke rúška alebo bavlnené rúška z husto tkanej bavlny," dodal.