Jeho hit pozná úplne každý: Zomrel známy americký spevák († 80)

Americký spevák Johnny Nash, ktorého v 70. rokoch preslávil hit I Can See Clearly Now, zomrel vo veku 80 rokov. Uviedla to v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na spevákovho syna, ktorý o otcovej smrti informoval server TMZ a miestnu televíziu v Los Angeles.

Nash zomrel v utorok vo svojom domove z prirodzených príčin, povedal jeho syn John Nash portálu TMZ. Johnny Nash, narodený v auguste 1940 v Houstone v Texase ako John Lester Nash, ako prvý spevák nepochádzajúci z Jamajky začal v miestnej metropole Kingstone nahrávať hudbu v štýle reggae. Mal ale pesničky aj v iných hudobných žánroch.