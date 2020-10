Navaľnyj pre Bild: Schröder chráni vrahov! A potom povedal, ktorý politik je za jeho otravou

Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj obvinil bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera z ochraňovania vrahov a prijímania peňazí od ruského prezidenta Vladimira Putina.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Uviedol to v rozhovore pre najnovšie vydanie nemeckého denníka Bild, z ktorého výňatky priniesli svetové tlačové agentúry DPA a Reuters.

"Gerhard Schröder je platený Putinom. Ak sa však aj teraz pokúša poprieť, že ma otrávili, je to naozaj veľké sklamanie," uviedol Navaľnyj.

Schröder (76), predseda správnej rady projektu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), v ktorom je oficiálne jediným akcionárom ruská spoločnosť Gazprom, uviedol, že účasť Ruska na otrávení Navaľného sa nepreukázala.

Schröder koncom septembra odmietol výzvy, aby sa v reakcii na otrávenie ruského opozičného disidenta Alexeja Navaľného prerušilo budovanie plynovodu Severný prúd 2. Aktuálnu diskusiu o možných sankciách voči Moskve označil exkancelár za založenú na "špekuláciách" a nie na "tvrdých faktoch".

"Stále je bývalým kancelárom najmocnejšej krajiny v Európe. Teraz je Putinovým poskokom a chráni vrahov," dodal Navaľnyj, ktorý nepochybuje o tom, že Schröder od Putina obdržal tajné platby.

Navaľnyj tiež v rozhovore pre denník Bild vyzval EÚ, aby v súvislosti s jeho otrávením podnikla tvrdé kroky voči ruským oligarchom blízkym Kremľu. "Sankcie proti celej krajine nefungujú. Najdôležitejšie je uložiť zákaz vstupu osobám, ktoré profitujú z režimu, a zmraziť ich majetok." povedal Navaľnyj.

To, že dlhoročný kritik Kremľa Navaľnyj bol otrávený látkou zo skupiny novičok, už predtým na základe laboratórnych testov potvrdila nemecká vláda a k rovnakým výsledkom dospeli aj laboratóriá vo Francúzsku a vo Švédsku. Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v utorok potvrdila, že v skúmaných vzorkách odobratých Navaľnému boli nájdené stopy nervovoparalytickej látky zo skupiny novičok.

Podľa slov Navaľného je za jeho otravou ruský prezident Vladimir Putin. Rusko svoju účasť na pokuse o otravu Navaľného naďalej popiera.

Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári z Omska Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.