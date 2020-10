Lepšie sa nikdy nemala: Mamička sa začala prehrabávať v kontajneroch, teraz zarába tisíce

Tiffany Butlerovej (31) sa podarilo zvýšiť svoj príjem o viac ako 2 000 libier (cca 2 200 eur) mesačne tým, že sa podujala na trochu neobvyklý koníček. Začala sa prehrabávať v odpadkových košoch a hľadať najlepšie vyhodené smeti.

Podľa britského portálu Metro mama Tiffany zarába tisíce a na sociálnych sieťach ju sleduje 400 000 fanúšikov vďaka tomu, že ju pravidelne vídať v kontajneroch a svoje najlepšie objavy následne predáva.

So svojím končíkom začala ešte v roku 2017, keď videla video s "potápaním" v kontajneroch. Najskôr sa prehrabávaniu v košoch začala venovať len pre zábavu, ale čoskoro si uvedomila, že by to mohla byť lukratívna práca.

Tiffany z texaského Dallasu teraz trávi tri hodiny denne, od pondelka do piatka, prehrabávaním sa v kontajneroch na svojich obvyklých trasách, hľadaním vyradeného make-upu, oblečenia a domácich spotrebičov v hodnote stoviek eur. Následne ich predáva za 25% ich maloobchodnej ceny.

„Spočiatku som brala všetko, ale dospelo to do bodu, keď celý môj dom a garáž prekypovali vecami. Teraz si beriem iba to, o čom viem, že použijem, alebo také veci, z ktorých môžem mať zisk. Maloobchodnú cenu zvyčajne vygooglim na Googli, a tak vytvorím 75 %-nú zľavu. Neprekáža mi to, nezaplatila som za tie veci a je to dobrý pocit, keď pomáham ľuďom dostať sa k zlacneným veciam,“ hovorí Tiffany, ktorú inšpirovalo jedno video.

„Zobrazovalo dve dievčatá, ktoré sa potápali v košoch obchodných domov. Nemyslela som si, že majú šancu nájsť niečo dobré, ale o pár minút neskôr otvárali škatule so špičkovým make-upom. Nemohla som tomu uveriť. Musela som to vyskúšať.“

Niekoľko dní po zhliadnutí videa sa Tiffany uprostred noci vydala do kontajnera pred miestnym obchodným domom a po prezretí niekoľkých košov našla obrovskú škatuľku značkových líčidiel. "Môj priateľ Daniel sčítal ich maloobchodnú hodnotu a vyšla na viac ako 400 eur." Až vtedy si Tiffany uvedomila, aké poklady sa môže skrývať v košoch. Začala pravidelne navštevovať miestne skládky a viesť si denník svojich objavov.