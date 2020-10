Plán zrušiť mestské časti Bratislavy starostov šokoval, servítku si nebrali: Krok pre developerov?!

Šokujúca správa pre starostov mestských častí! Moderné a úspešné Slovensko je reformný plán z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorého podstatou je úprava kompetencií podľa veľkosti obce.

V dvoch najväčších mestách, v Bratislave a v Košiciach, má priniesť jednu úroveň riadenia. To znamená zrušenie mestských častí! Nový Čas oslovil starostov mestských častí hlavného mesta, aby vyslovili svoj názor na reformu, ku ktorej má dôjsť k dátumu najbližších komunálnych volieb. Poniektorí si servítku veru nebrali!

Už v novembri 2022 sa uskutoční reforma miestnej územnej samosprávy. Obrovskou zmenou má byť zrušenie mestských častí v Bratislave a v Košiciach, ktoré tak prejdú na jednu úroveň riadenia. Uvádzajú to autori reformného plánu, ktorý pod názvom Moderné a úspešné Slovensko zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR. Potrebu reformy samospráv odôvodnili rozdrobenosťou a teda neefektívnou správou a financovaním.

Od zmeny si sľubujú vyššiu efektívnosť riadenia i uvoľnenie zdrojov, ktoré môžu byť použité na iné projekty. Cieľom reformy však nie je zlučovať obce, ale upraviť kompetencie podľa veľkostných kategórií. „Na základe novej alokácie kompetencií sa určia kategórie obcí, ktoré budú vykonávať rôzne škály kompetencií. Podľa toho sa nastaví aj financovanie,“ uvádzajú autori. „V prípade Bratislavy a Košíc bude aplikovaná len jedna úroveň riadenia, zrušia sa mestské časti,“ dodávajú.

Čo to znamená v praxi? Obe slovenské metropoly by mali byť riadené iba magistrátom. Potrebu zmien MF SR vysvetľuje tým, že väčšie samosprávy s 20- až 50-tisíc obyvateľmi sú schopné použiť 90 percent rozpočtu na svoj rozvoj a zlepšovanie služieb poskytovaných občanom. Naopak, samosprávy, ktoré majú menej ako 250 obyvateľov, minú polovicu svojho rozpočtu na základné potreby spojené s ich fungovaním. Slovensko má pritom takmer 3 000 obcí, z ktorých až 92 percent nemá ani 3 000 obyvateľov.

Starostovia mestských častí

Karlova Ves

Nepotrebujeme návrat do minulosti!

Dana Čahojová, starostka MČ Karlova Ves

- Nepotrebujeme návrat do minulosti a príkaz zhora na centralizáciu. Je to presný opak trendu približovať výkon a kontrolu moci samotným občanom. Koľko zamestnancov by mal magistrát? Takáto centralizácia bude vyhovovať veľkým developerom. Na serióznu verejnú diskusiu by mal navrhovateľ predložiť aj vyčíslenie.

Devínska Nová Ves

Očakávame seriózny diskusiu

Dárius Krajčír, starosta MČ Devínska Nová Ves

- Zatiaľ s nami nikto otvorene o tomto pláne nediskutoval, ani nám konkrétne kroky nepredstavil. Vychádzam len z medializovaných podkladov, a keďže nedisponujem podrobnejšími informáciami, vyjadrím sa k tejto téme až keď prebehnú všetky plánované rokovania na úrovni starostov a predstaviteľov ministerstva.

Rača

Nechajú samosprávy s počtom obyvateľov jednej bytovky!

Michal Drotován, starosta MČ Rača



- Je potrebné začať riešiť reformu samosprávy, zníženie počtu obcí z 2 927 na 2 890 však za reformu nepovažujem. Hlavne, ak sa má zrušiť samosprávnosť 25-tisícovej Rače a ponechávajú sa ako samosprávne obce s počtom obyvateľov jednej bytovky. Napríklad na jednej jedinej ulici v Rači má trvalý pobyt viac obyvateľov ako má 87 % obcí na Slovensku. S daným návrhom na zrušenie mestských častí nesúhlasíme.