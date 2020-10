Najväčší zamestnávateľ na Spiši znovu prijíma: Michaelu vzali do roboty 4 mesiace po vyhadzove

Neskrýva radosť! Michaela Pipanová (36) patrí medzi tých šťastlivcov, ktorých po prepustení prijali naspäť do zamestnania.

Hromadný odchod kvôli pandémii koronavírusu sa u najväčšieho zamestnávateľa na Spiši v lete dotkol až 240 ľudí. V spoločnosti Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi však prehodnotili situáciu na trhu chladiarenských kompresorov a znovu prijali 80 pracovníkov. Michaela (36) z neďalekých Danišoviec (okr. Spišská Nová Ves) je operátorkou výroby. Opäť chodí riadne do tej istej roboty od 21. septembra.

„Áno, môžem priznať, že som obrazne vyskočila po plafón a potešila sa, keď mi nedávno zavolali, že sa môžem vrátiť do roboty. Prepustili ma po roku, k prvému máju, ale pochopila som situáciu. Bola som aj trochu sklamaná, ale všade dookola sa prepúšťalo. Nedostala som odstupné, ale mala som nárok na dávku v nezamestnanosti, a tak to vyšlo, že akurát by mi pomaly končila podpora. Som nesmierne rada, že mám opäť prácu,“ priznala Novému Času.

Marcelo Borba, taliansky generálny riaditeľ spoločnosti, ktorá má materský závod v Brazílii, potvrdil, že tretinu prepustených zamestnancov prijali. Prepúšťanie sa udialo v lete. „Hoci globálny dopyt po našich výrobkoch sa následkom jarnej vlny koronavírusu prepadol v druhom štvrťroku o vyše 35 % a predpokladali sme zníženie zamestnanosti o viac než 300 ľudí, situácia sa v auguste mierne stabilizovala,“ spresnil.

Firma sa čiastočne zotavila z poklesu objednávok a aktuálne hľadá nových zamestnancov. Hromadné prepúšťanie sa síce dotklo až 240 ľudí, no takmer 80 z nich medzitým znova prijali. Najväčší zamestnávateľ (celkovo až 2 000 ľudí) na Spiši momentálne rozbieha nábor nových zamestnancov do výroby chladiarenských kompresorov a kondenzačných jednotiek. Naďalej chcú prácu ponúkať ľuďom z regiónu. Závod na Spiši funguje už od roku 1998 a ročná produkcia chladiarenských kompresorov je okolo 5 miliónov kusov.