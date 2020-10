Veronika sa ocitla v kontakte s COVID pozitívnym pracovníkom nemocnice: Z toho, čo nasledovalo, ostala ako obarená!

Z postupu nemocnice ostala ako obarená! Veronika (33) bola hospitalizovaná na neurologickom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach.

Pred prepustením z nemocnice ju podľa vlastných slov nechali podpísať papier s poučením, že bola v kontakte so zdravotníckym personálom pozitívnym na COVID-19. Do domácej karantény s dvomi malými deťmi musela ísť napriek tomu, že netušila, či sa nákaza nepreniesla aj na ňu.

Po hospitalizácii na neurologickom oddelení UNLP na Rastislavovej ulici Veronika v piatok 2. októbra odišla z nemocnice domov. Ako pre Nový Čas povedala, pred odchodom jej dali podpísať poučenie o tom, že prišla do kontaktu so zdravotníckym pracovníkom s pozitívnym testom na COVID-19 a musí ísť do domácej karantény. „Neotestovali ma, ani mi nedali možnosť ostať na lôžku. Musela som opustiť nemocnicu a nezaujímalo ich, ako pôjdem domov, s kým prídem do kontaktu,“ kritizuje Košičanka. Podľa Veroniky bola na izbe s ďalšími tromi ženami.

„Spolu so mnou prepúšťali aj 71-ročnú pani, ktorá ani poriadne nevedela, čo sa deje. Tiež musela ísť domov, aj keď patrí k ohrozenej skupine obyvateľstva,“ hovorí s tým, že na oddelení mali prázdnu izbu. „Prečo nás neotestovali a nepustili domov až po uistení, že sme negatívne?“ pýta sa Veronika. Podľa ženy bol na oddelení nakazenou osobou fyzioterapeut, s ktorým prišla do osobného i fyzického kontaktu. „Lekár len mykol plecom a odvetil, že aj oni idú do karantény,“ spomína.