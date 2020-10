Spevák Braňo Mojsej úspešne abstinuje: 700 dní bez alkoholu

Drží sa! Spevák Braňo Mojsej (52), ktorý je známy z markizáckej šou Mojsejovci, sa kedysi rád a často pozeral na dno pohárika.

Po množstve škandálov, ktoré si spôsobil práve pod vplyvnom alkoholu, sa tak jedného dňa rozhodol so svojou závislosťou rázne skoncovať. A aj keď sa mu to najprv veľmi nedarilo a k alkoholu sa vždy po chvíli vrátil, teraz to vyzerá tak, že mu pevná vôľa napokon už zostala.

Bývalý aktívny alkoholik sa totiž pochválil, že abstinuje už 22 mesiacov. „Priatelia, už je to 700 krásnych dní bez alkoholu,“ priznal hrdo Braňo, ktorý sa snaží podporovať v rozhodnutí prestať piť aj ľudí, ktorí s tým majú problém ako kedysi on.