Vdova Dagmar dala na pamiatku Havla († 75) postaviť kaplnku: S výsledkom nie je celkom spokojná

Nikdy nestarnúca herečka Dagmar Havlová (67) si pripomína narodeniny svojho zosnulého manžela, bývalého prezidenta Václava Havla († 75), ktorý by sa predvčerom dožil 84 rokov.

Napriek búrlivým obdobiam vo svojom vzťahu sa mali radi a vydržali spolu až do konca. Niekdajšia hlava štátu sa vo svojich posledných dňoch uchýlila na svoj statok v dedine Hrádeček, kde vydýchla naposledy.

Herečka Havlová sa pochválila novopostavenou skromnou kaplnkou so sochou Panny Márie, obkolesenej žltými kvetmi, ktorú dala postaviť na počesť svojho muža Václava Havla († 75). „Dala som na našej lúke postaviť malú kaplnku tak, aby zachovala ráz krajiny,“ pochválila sa verejnosti. Dôvod, prečo tak urobila, je jasný: „Je na pamiatku môjho manžela, ktorý by sa teraz dožil 84 rokov. Je vystavená pre vás všetkých, ktorí si chcete uctiť jeho pamiatku.“

S výsledkom však nie je celkom spokojná, niektoré detaily ešte podľa nej treba upraviť. „Napríklad ten zámok nie je najelegantnejší, ale dorobíme to v nasledujúcich dňoch.“ Fanúšikov, ktorí by si prišli na pietne miesto zaspomínať, však poprosila: „Zároveň prosím, aby ste lúku neprechádzali autami. Nerada by som tam mala oplotenie,“ dodala známa herečka.