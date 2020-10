Trumpov teatrálny návrat do Bieleho domu: O koronavíruse zamlčal dôležitú vec, slávny herec ho sfúkol!

V nemocnici strávil len tri noci. Napriek tomu, že je podľa lekárov stále infekčný, sa americký prezident Donald Trump (74) vrátil do Bieleho domu, víťazne si pred kamerami strhol rúško z tváre a vyzval Američanov, aby sa nebáli koronavírusu.

To, že nákaza zabila 200-tisíc jeho spoluobčanov a on dostal bežne nedostupnú experimentálnu liečbu, už nepovedal. Ochorenie využil na predvolebnú kampaň! V pondelok večer sa Trump dal odviezť z nemocnice prezidentskou helikoptérou s označením Marine One. Pristál pri Bielom dome, kde v žiare reflektorov vystúpil na balkón, teatrálne si strhol rúško a zasalutoval.

O pár hodín neskôr sa už tieto zábery objavili vo videu v jeho predvolebnej kampani. Trump Američanom odkázal, aby sa nebáli koronavírusu. Situáciu ďalej zľahčoval. Na začiatku sa vraj necítil dobre, ale teraz si pripadá lepšie ako pred 20 rokmi. Zároveň vyhlásil, že ako správny vodca podstúpil riziko a viedol boj priamo na frontovej línii.

Svojimi činmi aj slovami okamžite vyvolal vlnu kritiky. „A čo tých 200 000 mŕtvych Američanov?“ spýtal sa Trumpov demokratický protikandidát Joe Biden (77). Ozvali sa aj viacerí lekári a odborníci na zdravotníctvo, ktorým sa nepáči, že prezident torpéduje ich výzvy na opatrnosť a nosenie rúšok. Newyorská zdravotná sestra Liza Billings, ktorej brat zomrel na COVID-19, dodala, že Trumpov odkaz bol fackou všetkým smútiacim rodinám.

Bývalý Obamov poradca David Axelrod označil Trumpa za superšíriteľa nebezpečných neprávd. „Neriaďte sa jeho radami. Obávajte sa koronavírusu a podľa toho sa správajte – rúška, odstupy a časté umývanie rúk.“ Ozval sa aj hollywoodsky herec Chris Evans, predstaviteľ superhrdinu Captaina America. „Nebojte sa koronavírusu? Mali ste nepretržitú starostlivosť tých najlepších doktorov s tými najlepšími liekmi,“ pripomenul prezidentovi.

To je najväčším predmetom kritiky. Trump v utorok dostal piatu dávku lieku remdesivir a okrem toho dostával experimentálny steroid. K takejto kombinácii liekov sa žiadny iný smrteľník nedostane. Napriek tomu Trumpovi lekári upozorňujú, že prezident ešte nie je z najhoršieho vonku a v Bielom dome bude pokračovať v liečbe. Navyše, je stále infekčný. Znamená to, že posádka vrtuľníka Marine One musela ísť do 14-dňovej karantény a stroj celý hĺbkovo vydezinfikovali. Trumpovo sebecké konanie spôsobilo, že už predtým museli ísť vodiči a ochranka pri jeho výlete z nemocnice tiež do karantény.