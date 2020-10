Psík Noel stredobodom neobvyklého sporu o opateru: Útulok vs. adoptívna mama!

Psa nechce vrátiť! Občianske združenie (OZ) Dog Azyl a OZ Berry Dog dostali do opatery milé šteniatko menom Noel a hľadali mu nový domov.

Ten síce rýchlo v zahraničí našli, no na to, aby šteniatko do novej domácnosti mohlo vycestovať, musel mu útulok vybaviť pas a dať ho zaočkovať. Vybavili mu preto dočasnú opateru. Na niekoľko týždňov sa dostal do opatery panej, ktorá mu chcela venovať lásku a čas. No podľa zamestnancov útulku sa zdá, že rozkošné šteniatko žene natoľko prirástlo k srdcu, že Noela odmieta vrátiť, aby mohol odísť k novým majiteľom. V útulku sú tak bezradní a kontaktovali políciu...

Noelovi hľadali obe združenia nový domov, podarilo sa im to, no aby mohol odcestovať k novej rodine do zahraničia, museli ho dať zaočkovať a vybaviť mu pas. Aby nemusel čakať v útulku, Noela poslali do prechodného domova. Do dočasnej opatery si ho vzala žena, ktorá vedela, že sa ho bude musieť vzdať. No pre ňu je to, zdá sa, veľký problém. Podľa predsedníčky OZ Dog Azyl Veroniky Dosoudilovej si ho žena prevzala a podpísala zmluvu. Všetko sa ale zvrtlo v deň, keď sa mal malý Noel vrátiť do útulku, aby mohol ísť k novým majiteľom.

„Keď sme po psíka prišli, zdvihla nám telefón matka panej, ktorá mala Noela v dočasnej starostlivosti. Tvrdila, že nám psa nevydá, pretože chceme na ňom robiť pokusy a predať ho do zahraničia. S paňou, ktorá mala psíka, sa nám nepodarilo skontaktovať,“ opisuje Dosoudilová s tým, že na adrese, kde sa mal nachádzať, nikto neotváral ani policajnej hliadke, ktorú privolali.píše OZ v statuse na Facebooku.