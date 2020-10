Matovič započal tvrdý režim, vláda rokuje od 6-tej ráno: Ministri povedali na rovinu, čo si myslia!

Premiér Igor Matovič (47) od stredy zavádza na Úrade vlády nový režim.

Kým doteraz sa rokovania ministrov začínali o desiatej ráno, po novom si vysokí verejní činitelia budú musieť posunúť budík o niekoľko hodín skôr. Prijímať opatrenia by mali totiž po novom už od šiestej. Nový Čas zisťoval, či im táto radikálna zmena vyhovuje.

Matovič avizoval zmeny minulý týždeň a do platnosti vstupujú dnes, keď sa prvýkrát začína schôdza členov vlády už o šiestej ráno. Premiér argumentuje tým, že veľakrát na stretnutiach zabili celý deň. Nové opatrenie by malo zabezpečiť, že stihnú pracovať aj po nich. Nevýhoda nového režimu však môže byť v tom, že ministri budú musieť vstávať už okolo piatej ráno, aby stihli na Úrad vlády doraziť načas.

Premiér dokonca ešte skôr, keďže za povinnosťami dochádza z Trnavy. S rovnakým nápadom prišiel už v minulosti český premiér Andrej Babiš, ktorý dal ministrom na výber - buď budú rokovať skoro ráno alebo neskoro večer. Vybrali si rána, no entuziazmus im dlho nevydržal. Po niekoľkých mesiacoch sa ich zasadnutia posunuli na popoludnie.

Som ranné vtáča

Richard Sulík, minister hospodárstva

- Ja osobne nemám s dnešným ranným rokovaním problém, pretože som ranné vtáča. Aj za normálnych okolností vstávam často pred piatou hodinou ráno. Posledné rokovanie vlády trvalo 12 hodín, takže čím skôr prerokujeme všetky body, tým lepšie, keďže ma na ministerstve čaká množstvo ďalšej agendy, ktorej sa musím venovať.

Radšej pracujem do večera

Barbara Túrosová, hovorkyňa ministra vnútra Romana Mikuleca Otvoriť galériu Roman Mikulec Zdroj: anc - Pán minister priznáva, že je skôr typ človeka, ktorý radšej pracuje do neskorého večera. Na druhej strane, ak rokovanie vlády bude ukončené ešte dopoludnia, zostane mu viac času na to, aby sa mohol venovať ďalšej rezortnej agende.

Skoré vstávanie je náročné

Eduard Heger, minister financií Otvoriť galériu Eduard Heger Zdroj: tasr - Keďže chodím spávať neskoro v noci, tak úplne skoré ranné vstávanie je náročné. Avšak mám školopovinné deti, takže vstávam s nimi. Pre účely vlády som však tento návrh privítal, lebo v prípade dlhej vlády nám tu ostáva ešte čas na prácu na rezortoch. Sám som zvedavý, ako sa to ujme.

Pri deťoch som už zvyknutá