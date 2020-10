Kritika Generálnej prokuratúry: Vyhlásila vláda núdzový stav protiprávne?! Matovič reaguje

Generálna prokuratúra sa obrátila na Ústavný súd, aby preveril zákonnosť vyhlásenia núdzového stavu, ktorý na Slovensku platí od začiatku októbra pre pandémiu koronavírusu.

Argumentuje, že tak chce odstrániť pochybnosti o ústavnosti uznesenia vlády. Generálna prokuratúra (GR) zároveň skonštatovala, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) počas prvej vlny pandémie prekročil svoje právomoci.

Prvá námestníčka Viera Kováčiková (66) podala na Ústavný súd návrh na začatie konania v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu. „Uvedomujúc si vážnosť situácie navrhla alternatívne zrušenie uvedeného uznesenia alebo jeho doplnenie v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky,“ dodala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Na podanie návrhu reagoval aj premiér Igor Matovič (47). „Na to je Ústavný súd, aby v takýchto situáciách rozhodoval, a sami budeme radi, ak budeme mať všetci spoločne jasno,“ skonštatoval Matovič.

Okrem toho sa Generálna prokuratúra obula aj do ďalšej nezrovnalosti. To už priamo konštatuje ako porušenie zákona. Ide o opatrenia počas prvej vlny pandémie, ktoré prijal Úrad verejného zdravotníctva na čele s Jánom Mikasom, a tie nie sú podľa Generálnej prokuratúry v súlade s našou legislatívou a hygienici porušili zákon.

„Po doručení oznámenia ÚVZ o vybavení upozornenia prokurátora zváži Generálna prokuratúra ďalší postup vo veci,“ doplnila hovorkyňa prokuratúry. „ÚVZ v súčasnosti analyzuje stanovisko GP,“ vyhlásila hovorkyňa Račková.

Chýba presnejšie vymedzenie

Róbert Bános, advokát

- Vláda vyhlásila núdzový stav od 1. októbra na 45 dní na postihnutom území. Problémom môže byť to, že nie je špecifikované, čo je postihnuté územie. Mohli ho buď ohraničiť alebo vyhlásiť pre celú SR. Teraz nie je definované, čo je postihnuté územie. Čo sa týka ÚVZ, tam prokuratúra napadla vecnú príslušnosť - to znamená, že nie oni mali rozhodnúť o týchto opatreniach, ale nejaký iný úrad. Mali by teraz vybaviť to upozornenie prokurátora a odstrániť protiprávny stav.