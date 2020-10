Organizácia pre zákaz chemických zbraní vyšetrila moč a krv Navaľného: Vážne znepokojenie

Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v utorok potvrdila, že v skúmaných vzorkách odobratých ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému boli nájdené stopy nervovoparalytickej látky zo skupiny novičok.

Informovala o tom agentúra AFP. OPCW so sídlom v Haagu uviedla, že vzorky krvi a moču Navaľného obsahovali "inhibítor cholinesterázy" podobný dvom chemickým látkam zo skupiny novičok, ktoré OPCW v roku 2019 zakázala. Tento zákaz nadobudol účinnosť pred štyrmi mesiacmi, doplnila agentúra Reuters. "Niet pochýb, že na otravu Alexeja Navaľného bola použitá nervovoparalytická látka," napísala na Twitteri britská delegácia OPCW. "Akékoľvek použitie zakázanej chemickej zbrane je predmetom važného znepokojenia," uvádza sa na sociálnej sieti.

To, že dlhoročný kritik Kremľa Navaľnyj bol otrávený látkou zo skupiny novičok už predtým na základe laboratórnych testov potvrdila nemecká vláda a k rovnakým výsledkom dospeli aj laboratóriá vo Francúzsku a vo Švédsku. Podľa slov Navaľného je za jeho otravou ruský prezident Vladimir Putin. Rusko svoju účasť na pokuse o otravu Navaľného naďalej popiera.

Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári z Omska Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.