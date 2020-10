Koronavírus sa rýchlo šíri aj v Prešovskom kraji: Nákaza v domovoch seniorov i na úrade

Prešovský samosprávny kraj (PSK) eviduje infikovaných vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb i stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Prvé potvrdené prípady ochorenia zaznamenal v jednej zo svojich kultúrnych inštitúcií i v samotnom úrade krajskej samosprávy. Aktuálnou epidemiologickou situáciou a sprísnenými opatreniami sa v utorok zaoberal krízových štáb PSK. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

PSK eviduje podľa jej slov k dnešnému dňu pozitívne prípady ochorenia COVID-19 v štyroch z celkovo 25 zariadení sociálnych služieb vo svoje zriaďovateľskej pôsobnosti.

"V Domove pre seniorov (DPS) v Starej Ľubovni je aktuálne osem pozitívnych zamestnancov, ktorí sú v domácej karanténe. Plošné testovanie v zariadení zachytilo pozitivitu aj u troch prijímateľov sociálnej služby, o ktorých sa vo vyčlenených priestoroch stará odborný tím za dodržiavania prísnych protiepidemických opatrení. Obdobná situácia je aj v Domove sociálnych služieb (DSS) v Stropkove, kde zachytili testy štyroch pozitívnych zamestnancov a jedného prijímateľa sociálnej služby. Zamestnanci sú v domácej karanténe a klient je izolovaný od ostatných prijímateľov," uviedla Jeleňová.

Dvoch pozitívnych klientov majú podľa nej aj v ZSS Egídius v Bardejove, konkrétne v jeho organizačnej zložke v Domove sociálnych služieb (DSS) na Ulici 29. augusta. Jeden prípad nákazy u zamestnanca eviduje kraj v Senior dome Svida vo Svidníku. Podozrenie z ochorenia COVID-19 sa nepotvrdilo v Domove sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, ktoré dnešným dňom obnovuje ambulantnú formu sociálnej služby.

Ako ďalej uviedla Jeleňová, krízový štáb konštatoval, že situáciu v ZSS kraj neustále monitoruje, zariadenia s potvrdenými prípadmi postupujú v súlade s krízovým plánom a podľa pokynov hygienikov.

So stúpajúcou pandemickou krivkou sa koronavírus dostal aj do viacerých krajských stredných škôl, v siedmich z nich sa aktuálne vzdeláva dištančnou formou. "V Bardejove je to Spojená škola Juraja Henischa, Stredná priemyselná škola a Gymnázium Leonarda Stöckela, v Starej Ľubovni sa to týka Spojenej školy Jarmočná a Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej a v Prešove Hotelovej akadémie a SOŠ lesníckej. Z karanténnych dôvodov využívajú vyučovanie na diaľku aj v jednotlivých triedach na školách v Humennom, Vranove n/Topľou, Svidníku a Stropkove," povedala Jeleňová.

V kultúrnych zariadeniach kraja zatiaľ evidujú jeden prípad ochorenia, a to konkrétne v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove, ktoré je aktuálne pre verejnosť uzatvorené. Pozitivita bola potvrdená aj u jedného zamestnanca samotného Úradu PSK, kde je aktuálne kontrolovaný a obmedzený vstup pre návštevy a platia tu viaceré sprísnené režimy v súlade s krízovým plánom.