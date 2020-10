Odstavenie blokov v Elektrárni Nováky tvrdo zasiahlo Hornonitrianske bane: Mimoriadne vážna situácia

Slovenské elektrárne museli pristúpiť k odstaveniu blokov Elektrárne Nováky (ENO), Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) tam preto museli zastaviť odbyt uhlia.

Situácia je pre banskú spoločnosť mimoriadne vážna, uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa Adriana Siváková."Denne namiesto plánovaných 4500 ton uhlia expedujeme len 700 ton, čo je výrazný výpadok tržieb," zdôraznila Siváková.

Uhlie podľa nej smeruje len na výrobu tepla pre región vo fluidnom kotle, ktorý ako jediné hlavné výrobné zariadenie zostal v prevádzke. "Pracoviská v bani nemôžeme zastaviť, ohrozili by sme tým bezpečnosť baníkov a banskej prevádzky. Prijali sme preto technické opatrenia a uhlie dočasne ukladáme na naše skládky, čo zvyšuje náklady spoločnosti," priblížila.

Ak by tento stav vyvolaný pandémiou nového koronavírusu pretrvával dlhodobo, ohrozil by bezpečnosť banskej prevádzky a pre spoločnosť by znamenal značné hospodárske škody, uzavrela Siváková.