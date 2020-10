Pandémia možno spôsobí Černákovi ďalšie škrty: Užije si Stanley Cup na Slovensku?

Slovenskému hokejistovi Erikovi Černákovi (23) stačili dva roky v NHL, aby sa dočkal najväčšieho úspechu.

Vo svojom druhom ročníku v drese Tampy Bay Lightning získal Stanleyho pohár, svojimi výkonmi sa navyše zaradil medzi kľúčové postavy mužstva.

Po sezóne sa stal obmedzeným voľným hráčom, no v rozhovore pre denník Šport prezradil, že vedenie klubu má eminentný záujem o jeho služby aj v ďalšom období:

"Áno, hneď po konci play-off komunikovali agenti s generálnym manažérom. Určite si budeme volať v najbližších dňoch. Poradím sa aj s rodinou, čo je pre mňa najlepšie. Najmä s otcom, ktorý drží odmalička nado mnou ochrannú ruku. Bez neho by som nebol tam, kde som teraz. Čaká ma veľký krok. Neviem sa dočkať. Tampa však musí najprv vyriešiť priestor pod platovým stropom. Rád by som podpísal kontrakt na viac rokov, aby som mohol potvrdiť, že na to mám."

Pre Tampu Bay bol zisk Stanleyho pohára zadosťučinením po sklamaní v sezóne 2018/2019, keď síce suverénne vyhrali základnú časť s bodovým rekordom, ale v play off sa porúčali už v prvom kole. "Po minulom roku vládla určite nespokojnosť. Tréner Jon Cooper povedal dôležitú vec, že z tejto situácie sa môžeme poučiť a posilní nás do budúcnosti. Tak sa aj stalo. Tento rok sme boli z psychickej stránky o dosť silnejší," povedal Černák.

Uplynulá sezóna bola špecifická, poznačila ju pandémia koronavírusu, pre ktorú v marci prerušili súťaž a dlho sa nevedelo, či bude vôbec možné ju dohrať. Po niekoľkomesačnej prestávke sa profiliga rozbehla priamo zápasmi play off v Toronte a Edmontone. Hráčmi museli tráviť čas v izolácii a počas zápasov oželieť divákov.

"V Toronte to bolo oveľa lepšie ako v Edmontone. Mali sme vonku dostatok voľnosti, bol tam bar na streche hotela, bazén. Naskytlo sa oveľa viac možností ako v Edmontone, kde toho veľa nebolo. Našťastie sme tam strávili len pár týždňov. Určite to však bolo náročné. Nevidel som rodinu, kamarátov a v bubline sme zažívali stereotyp. Postupne nám to liezlo na nervy, najmä pre hráčov, ktorí majú malé deti, to bolo náročné. Museli sme obetovať veľa. Stálo nám to však za to," priblížil Černák.

Hokejisti museli navyše naskočiť po dlhej pauze priamo do najdôležitejšej fázy sezóny. Podľa Černáka sa výpadok ukázal a najmä začiatky neboli jednoduché:

"Herne bola najzložitejšia asi prvá séria proti Columbusu. Bolo náročné vybehnúť po troch mesiacoch bez zápasov. Blue Jackets majú húževnaté, defenzívne mužstvo. Zlom nastal, keď sme uspeli v dueli v piatom predĺžení. Tým sme sa rozbehli. Celkovo bolo play-off náročné, aj séria proti New Yorku Islanders bola nepríjemná. Hrali defenzívne, podobne aj Boston či Dallas vo finále."

"Blesky vo finálovej sérii proti Dallasu uspeli 4:2. V drese Stars sa predstavil Andrej Sekera. Černák by svojmu staršiemu kolegovi z reprezentácie doprial titul, na druhej strane si uvedomuje, že sa mu takýto úspech už nemusí podariť:

"So Sekom sme sa stretli hneď, ako sme prileteli do Edmontonu. Sme veľmi dobrí kamaráti, veď sme spolu hrali na majstrovstvách sveta aj v obrannej dvojici. Doprial by som podobný úspech aj jemu, ale poviem pravdu, že taká šanca sa už nemusí opakovať. Preto sme dali s tímom do toho všetko."

Hráči Tampy Bay získali druhý Stanley Cup v histórii klubu. Pandémia im však urobili ešte jeden škrt cez rozpočet. V minulosti bývalo zvykom, pochváliť sa pohárom v rodnom meste či krajine. Hoci je Černák už doma na Slovensku, nie je isté či jeho rodné Košice uvidia najcennejšiu hokejovú trofej:

"Započul som informácie, že sa počká do konca októbra či novembra pre vývoj pandémie. Je to otvorené. Nepovedali áno, ale ani nie. Predsa len sa ešte nevie, či sa začne nová sezóna až po Novom roku. Dúfam, že to dopadne pozitívne a užijem si Stanley Cup aj v Košiciach."