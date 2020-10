Hanba ako svet! Keď prišli hasiči k študentke domov, najradšej by sa pod zem prepadla

Vďaka alkoholu máte o sebe skreslenú mienku.

Pochopila to aj študentka Rosie Cole po tom, ako si dala pár pohárikov tequily, píše metro.co.uk.

Nabrala odvahu na nevídaný kúsok - strčila polovicu svojho tela do susičky v byte, ktorý zdieľa so svojimi spolubývajúcimi.

Rosie sa podarilo dostať dnu, no von to už nešlo! Uviazla v susičke a jej spolubývajúci boli prinútení volať záchranu. „Myslela som si, že neexistuje šanca, že sa do bubna zavŕtam, no bolo to jednoduchšie ako sa zo začiatku mohlo zdať. Až keď som sa zakrútila obidvomi bokmi dovnútra a prekrížila si nohy za sebou, uvedomila som si, že nemôžem vyjsť. Moje ruky ma začali bolieť, keď som sa pokúšala zdvihnúť a vo vnútri sušičky bolo dosť horúco. Kamoši sa ma pokúsili vytiahnuť, ale nedokázali to, takže sme nevedeli, čo iné robiť, ako zavolať hasičov," spomína si na dnes už vtipnú príhodu.

Celá vyslobodzovacia akcia trvala asi 20 minút, no s dievčinou sa pasovali až traja statní hasiči.