Profesor Krčméry naložil Slovákom: Pravda o druhej vlne COVID-19! Kedy sa vrátime do normálu?

Počet nakazených smeruje k tisícke denne, čo je jasný dôkaz, že druhá vlna pandémie udrela na Slovensku plnou silou. Expert na tropickú medicínu, profesor Vladimír Krčméry (60) na jej príchod upozorňoval už v lete, mnohí to však považovali za zbytočné strašenie.

Napriek tomu, že sa jeho slová potvrdili, je optimista a verí, že druhú vlnu dostaneme pod kontrolu už na Vianoce. Dôležité ale bude, ako zodpovedne sa opätovne postavíme k opatreniam a či sa dokážeme poučiť z chýb a skúseností iných krajín.

Druhá vlna pandémie

Máme tu druhú vlnu pandémie, čakali ste, že prepukne takou silou?

- Druhé vlny prichádzajú vždy, avizoval som to už skôr a reakcie boli všetky negatívne, každý hovoril, že zbytočne straším, že žiadna druhá vlna nepríde. Je pravda, že na svete existujú krajiny, kam druhá vlna buď neprišla, alebo išlo o také malé vlnky - Čína, Taiwan, ale v EÚ sa aj vplyvom masívneho cestovania, otvorenia hraníc či športovania dalo čakať, že druhá vlna neodvratne príde.

Prečo?

- Lebo je spôsobená kumuláciou rizikových udalostí. Ľudia sa z dovoleniek vracali rovno do práce alebo do školy a neujalo sa odporúčanie prísť o desať dní skôr. Okrem toho sa začala futbalová liga, začal sa školský rok, otvorili sa internáty, pridali sa odložené jubileá, svadby a rodinné oslavy - nakumulovalo sa veľké množstvo rizikových udalostí v interiéroch a to spôsobuje silnejšiu druhú vlnu. Druhá vlna je vo všetkých európskych krajinách, ale nie je to rovnaký typ, niekde je to ešte typ tlejúcej choroby.

Čo vieme v tejto druhej vlne o koronavíruse? Môžeme povedať, že je slabší?

- Zdá sa, ako keby mal u nás nižšiu virulenciu. Sú krajiny, kde ten vírus mal násobne vyššiu mortalitu - Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo. Potom sú krajiny, kde mal relatívne nižšiu mortalitu. To je napríklad Spolková republika Nemecko, Poľsko. Krajiny s relatívne vyššou mortalitou ako Slovensko sú Česká republika, Maďarsko. Nemá to nejakú geografickú logiku. Možno, že to súvisí s percentom populácie seniorov, možno to súvisí množstvom mestského obyvateľstva alebo vidieckeho obyvateľstva. Je známe, že krajiny s vysokým počtom vidieckeho obyvateľstva majú menej prípadov. Teraz sa ten vírus v niektorých krajinách prejavil ako veľmi virulentný, v niektorých sa prejavil ako menej virulentný, toto vysvetliť presne nevieme.

Mohlo by to mať nejaký súvis s genetikou alebo s miešaním obyvateľstva?

- Je možné, že imunogenetika je odpoveďou na túto otázku. Ale ja sa vrátim k vašej veľmi dôležitej pôvodnej otázke. Povedal som, čo nevieme. Zdá sa ale, že už vieme, že vírus kopíruje scénar SARS-u z Hongkongu. V Hongkongu v prvý týždeň najprv zomreli takmer všetci nakazení, potom zomrela polovica, potom zomrelo nejakých 20 percent a potom už nezomieral skoro nikto. Je to fenomén, ktorý bolo vidieť aj pri MERS-e v Saudskej Arábii.