Minister financií Heger ukázal, ako chce reštartovať ekonomiku: Sem nalejeme miliardy z EÚ!

Konečne ukázali, kde chcú použiť miliardy eur z fondu obnovy. Minister financií Eduard Heger (44) zverejnil v pondelok dokument s názvom Moderné a úspešné Slovensko, v ktorom vyčlenil 8 hlavných oblastí, do ktorých pôjdu europeniaze z plánu obnovy.

Definitívny zoznam konkrétnych reforiem má Slovensko poslať Európskej komisii na schválenie v apríli budúceho roka. Premiér Igor Matovič (47) pôvodne avizoval veľkú letnú verejnú diskusiu o nasmerovaní peniazov na obnovu. Zo zámeru potichu zišlo a namiesto toho dokument vypracovalo za zatvorenými dverami ministerstvo financií spolu s analytikmi.

Šéf rezortu financií Heger však upozorňuje, že nejde o samotný plán obnovy, ktorý budeme posielať Európskej komisii, ale len o „reformné menu“, z ktorého sa majú vybrať priority. „Sú to reformy, z ktorých časť bude súčasťou plánu obnovy. Na to, aby sa Slovensko stalo moderné a úspešné, potrebuje absolvovať tieto reformy,“ vysvetlil Heger s tým, že materiál počíta nielen so 6 miliardami eur z plánu obnovy, ale aj s ďalšími prostriedkami z nových štrukturálnych eurofondov.

Diskusiu otvorili len teraz

Heger podotkol, že to nebude len práca na štyri roky. „Možno sú tu niektoré veci, ktoré sa niekomu nebudú páčiť, radi si vypočujeme iný názor na niektoré reformy, ktoré sú navrhnuté. Tento dokument je prácou odborníkov a analytikov, ktorí sa dlhé roky venujú jednotlivým oblastiam,“ vyhlásil minister. Dokument, ktorý unikol ešte v septembri, je však podľa najväčších zamestnávateľov združených v Klube 500 len množstvom nekonkrétnych opatrení.

„Samotnú víziu materiálu nevnímame ako reformný plán, ale nereálne predstavy bez reálnych nástrojov,“ uviedol riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Kritiku pridáva aj Smer s Robertom Ficom. „Je to dokument, ktorý už pred niekoľkými týždňami unikol do médií, len ho vyfarbili. Dali tam krásne grafy, tabuľky. Je to jednoducho materiál, čo babke v noci napadlo, to dali do materiálu,“ dodal Fico.

Na aké zmeny navrhujeme poslať peniaze

1. Fiškálne reformy

- Pružnejší odchod do dôchodku so zohľadnením strednej dĺžky života.

- Zdanenie fyzických osôb, ktoré presúvajú zisky do schránok v daňových rajoch.

- Zdanenie emisií CO2 pri autách a vyššie dane z negatívnych externalít.

- Daňová reforma na zníženie zdanenia práce.

- Ukotvenie výdavkových stropov v ústavnom zákone.