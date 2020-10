Mladá česká pornoherečka vyrazila dych fanúšikom: Budem mama! Neodpustila si uštipačnú poznámku

Stane sa mamičkou. Mladá česká pornoherečka oznámila radostnú novinu na Facebooku i Instagrame.

"Veci sa menia zo dňa na deň. Stávajú sa také, s ktorými nepočítate. Potom, keď sa to stane, hovoríte si, či to zvládnete, máte skrátka obavy," píše Drahomíra Jůzová alias Lady Dee (23) na sociálnej sieti.

"Naraz sa vám obráti život naruby. Nebude to ako predtým, ale som pripravená. Zmenil sa mi život, je to niečo krásne a neopísateľné. Mám prečo žiť celý svoj život. Budem maminka, budem tou najlepšou maminkou. Budem ťa milovať do konca života. Síce nemám mamu ani otca, ale teraz mám to najvzácnejšie. Je to pre mňa obrovská zmena a čaká ma veľká zodpovednosť. Som pripravená byť tou naj mamou," vyznala sa na Facebooku a predbehla aj tých, ktorí by si radi rypli. "Pre blbečkov, ktorí budú hovoriť, kto je otec... Môj priateľ je otec. Já som totiž tak dáávno netočila s chlapcami."