Matovič dovolil maximálne 50 ľudí: Pravda o tom, ako sa v kostoloch dodržiavajú opatrenia

Museli sa prispôsobiť. Rekordné čísla pozitívne testovaných na koronavírus rastú každým dňom a nové opatrenia, ktoré zaviedla vláda, sa tak dotkli aj veriacich.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pre všetky chrámy naprieč celým Slovenskom platí jednotné pravidlo - vnútri kostola nesmie byť viac ako 50 ľudí. Nový Čas sa vybral na bohoslužby, aby zistil, ako toto prísne nariadenie dodržujú v jednotlivých farnostiach a čo na to hovoria samotní veriaci.

Mojmírovce - Zapisujú sa do knihy Otvoriť galériu Veriaci sedeli v rozstupoch okrem rodinných príslušníkov. Zdroj: sk, mf, fab

Do kostola v Mojmírovciach (okr. Nitra) s takmer 3-tisíc obyvateľmi prišlo 39 veriacich. Boli na omši, aj na spovedi pred ňou. Všetko prebiehalo pokojne a podľa prísnych pravidiel, na ktoré dohliadali kostolníčka a člen farskej rady. Ten ešte pred vstupom do Božieho chrámu vysvetľoval veriacim, ako sa majú správať, čo musia urobiť pri vchode a ako dodržať roz­stupy.

„Každý veriaci sa pri vstupe zapíše, tak vieme sledovať, koľko je vnútri ľudí, a keby sa niečo stalo, aj vyhľadať tých, ktorí sa na omši zúčastnili. Púšťame 45 ľudí, okrem mňa sú vnútri dvaja miništranti, organista a kostolníčka,“ povedal miestny kňaz Jozef Marko. Kostolníčka potom každému, kto sa podpísal, striekala na ruky dezinfekciu.

Veriaci si posadali do lavíc v roz­stupoch. Výnimku mali rodinní príslušníci z jednej domácnosti, ktorí mohli sedieť vedľa seba. Hostiu podával kňaz do ruky, pričom pred každým novým podaním si dezinfikoval ruky. Prijímajúci si potom na chvíľu zložil rúško a vložil si hostiu do úst. „Myslím si, že 50 ľudí sa dá v kostole dodržať s týmito predpismi,“ povedal Viktor (49).

„Uvažujeme o tom, že by sme urobili skoršiu omšu pre starších. Ak bude veľký záujem, tak by som slúžil aj v sobotu s platnosťou na nedeľu, ale je vyhlásený dišpenz, tak nie je nedeľná omša povinná pre veriacich,“ vysvetľuje kňaz a člen farskej rady Tomáš len dodáva, že teraz do kostola chodí menej ľudí. „Majú strach, tak sa to tak prirodzene vyvinulo,“ skonštatoval.

Banská Bystrica - Seniorov oddelili Otvoriť galériu Do 50 ľudí bolo aj v banskobystrickej katedrále. Zdroj: mf, sk, fab

Novým opatreniam sa museli prispôsobiť aj v Banskej Bystrici. V Katedrále sv. Františka Xaverského na rohu Námestia SNP a Kapitulskej ulice boli na aktuálnu situáciu pripravení už vo štvrtok večer. Na dverách svätostánku už viselo oznámenie o obmedzenom počte veriacich na slávení svätej omše, na ktorej sa môže zúčastniť len 50 osôb. Na večernej omši sa zúčastnilo dohromady aj s kňazom a s miništrantmi 26 osôb.

O niečo viac ich bolo na piatkovej omši - celkovo 43 ľudí. Okrem oznámení na dverách nechýbala ani dezinfekcia na ruky. Na stránke farnosti sa píše, že počas pracovných dní tam bude svätá omša o 8.30 hod. vyhradená iba pre seniorov. V nedeľu pridali dve sväté omše navyše (predpoludním a popoludní). O počítanie veriacich pri vstupe sa stará strážna služba, ktorá doteraz nezaznamenala prekročenie počtu 50 veriacich na bohoslužbu. Reportéri Nového Času si však nevšimli žiadneho človeka, ktorý by túto úlohu robil.

Košice - Zvýšili počet omší Otvoriť galériu Pre veriacich odslúžili viac omší. Zdroj: sk, mf, fab

V metropole východu pre prísne pravidlá v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa rozhodli pre zmenu programu. Ako uviedol hovorca Arcibiskupského úradu v Košiciach Jaroslav Fabian, pre veriacich aj v košickej katedrále platí oslobodenie od priamej účasti na nedeľných bohoslužbách, ktoré vydal spolu so slovenskými biskupmi aj košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. „Vo svojom vyhlásení povzbudzuje na zvýšenú vzájomnú ohľaduplnosť aj obetavosť vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými,“ uviedol Fabian.

Zároveň dodal, že pre vstup a pobyt v katedrále, ktorý je obmedzený na 50 osôb, platí povinnosť osôb mať prekryté horné dýchacie cesty a pri vchode je povinnosť aplikovať dezinfekciu na ruky. „Katedrála umožňuje v dostatočnej miere alternované obsadzovanie miesta tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. Košický dekan Allan Tomáš rozhodol aj o zmene pravidelného programu a zvýšil pôvodný počet slávení svätých omší, aby sa mohlo vystriedať viac ľudí. Takže v Košiciach a v najbližšom okolí bude v nedeľu dopoludnia slávených vyše 105 svätých omší,“ doplnil Fabian.