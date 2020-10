Milan z Extrémnych premien sa dočkal operácie: FOTO po 5 hodinách rezania

Konečne sa dočkal potrebného zákroku. Pred mesiacom mali všetci diváci televízie Markíza možnosť vidieť obrovskú premenu mladého klaviristu Milana Vargu (25). Ten sa rozhodol so svojou morbídnou obezitou raz a navždy skoncovať a preto sa prihlásil do motivačnej relácie Extrémne premeny.

Vďaka nej a profesionálnemu tímu sa mu napokon podarilo schudnúť až 76 kíl, čo mladému učiteľovi hudby zmenilo život. Ku koncu jeho premeny ho však čakala ešte operácia na odstránenie prebytočnej kože, ktorej sa po menších komplikáciách konečne dočkal.

Varga už nedokázal ďalej fungovať so svojimi kilami navyše. Obezita ho totiž obmedzovala v každom smere. Obrovské brucho mu prekážalo už aj v hre na klavíri a mladého učiteľa s váhou 175 kilogramov to veľmi trápilo. Aby vyriešil svoj problém, prihlásil sa do relácie Extrémne premeny, kde mu odborníci pomohli schudnúť.

Milan sa po tvrdej drine a po upravenom jedálničku dostal na váhu 99 kíl, z čoho má obrovskú radosť. Po takom veľkom úbytku váhy mu však ostala nadbytočná koža, ktorú potreboval odstrániť. Ako informoval Nový Čas, Milan mal stanovený prvý termín operácie už pred dvoma týždňami, no nedočkal sa jej.

„Milanovi sme posunuli operáciu vzhľadom na nutnosť dovyšetrovania niektorých sporných predoperačných výsledkov,“ povedal nám vtedy odborník s tým, že učiteľ nespĺňal všetky potrebné parametre. Varga si tak musel na zákrok ešte počkať. Poslednú premenu na tele absolvoval až uplynulý štvrtok. „Operovali ma 5 hodín. Bolesti ešte trošku sú, ale mierne. Teraz sa cítim dobre a pomaly už aj začínam chodiť,“ povedal Novému Času Milan, ktorý je rád, že to má za sebou.