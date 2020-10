Dráma v Teleráne: Prečo jej to urobil?! Moderátorka Kvetka skončila po útoku na zemi

Na toto vysielanie rozhodne nezabudne! Kvetka Horváthová (43) má za sebou skutočne náročné vysielanie markizáckeho Telerána. Ničnetušiacu moderátorku totiž skolil počas rozhovoru splašený kôň na zem. Blondínka len ťažko hľadala slová a krívajúc odišla do zákulisia, kde ju museli ošetrovať. Čo sa v osudné ráno v Záhorskej Bystrici stalo?!

Teleráno hostilo včera ráno netradičného hosťa - koňa. Moderátori totiž predstavovali v živom prenose šport voltíž, teda gymnastiku na koňoch. Moderátori Kvetka Horváthová a Tomáš Juríček boli však svedkami skutočnej drámy a odniesla si to práve Kvetka.

Keď totiž robili rozhovor s exfarmárom Michalom Gajdoschekom, za nimi sa pásol kôň. V jednom momente sa však splašil a na obraze nebolo vidieť, čo sa stalo. Diváci len počuli: „Preboha!“ To už bola Horváthová na zemi a vyzeralo to, že má vyvrtnutý členok. Po chvíli už videli Kvetku, ako krívajúc odchádza do zákulisia. Nakoniec sa jej, našťastie, nič vážne nestalo a na konci vysielania už brala celú vec s úsmevom.

„Želáme vám úspešný deň a hlavne bez zranení, dávajte si, prosím, pozor, ak máte za chrbtom živého koňa, on sa môže kedykoľvek splašiť a vy na to môžete doplatiť tak ako ja. Vyzeralo to, že mám vyvrtnutý členok, ale teraz normálne chodím. Okrem roztrhaných pančušiek je všetko v poriadku,“ rozlúčila sa s divákmi statočná blondínka, ktorá vyviazla len s obrovských šokom z toho, čo sa stalo.

Môže za to auto?!

Za všetkým malo byť podľa informácií Nového Času okoloidúce vozidlo. „Kôň sa vyplašil, lebo stál blízko cesty, a zrejme ho vyplašilo auto, ktoré sa približovalo odzadu. Na mieste zavládol chaos, lebo v tej rýchlosti nikto poriadne nevedel, čo sa stalo, lietali tam papiere aj technika,“ prezradil zdroj zo štábu. Samotná televízia to nakoniec vysvetlila:

„V pondelkovom Teleráne došlo k malej fyzickej kolízii medzi koňom, ktorý sa počas vysielania vďaka externému podnetu splašil a nechtiac zasiahol moderátorku Kvetku Horváthovú, ktorá skončila na tráve s malou odreninou. Viac ako k fyzickej ujme došlo skôr k nečakanému prekvapeniu všetkých zúčastnených, vrátane štábu a zrejme aj samotného koníka. Všetci sú v poriadku.“

Kôň vníma veľa vecí ako predátora

František Graňo, tréner a chovateľ koní

- Kôň je živé zviera a prekvapí vás niekedy, čo ho prekvapí, pri tom všetkom, ako je trénovaný. Mohol sa naplašiť svetla, zvuku alebo pohybu, lebo kôň napriek domestikácii vníma veľmi veľa vecí ako predátora a z toho vyplýva ten jeho strach. My robíme hipoterapie a tiež sa nám stalo, že sme premýšľali, čo mohlo koňa naplašiť v prostredí známom pre neho. Napriek trénovanosti koňa môže nastať nejaká neočakávaná situácia, ktorá vyvolá stresovú reakciu.