Ministerstvo financií zverejnilo plán obnovy: V čom vidí Transparency International nedostatky

Ministerstvo financií SR dnes zverejnilo dokument Moderné a úspešné Slovensko, v ktorom sa nachádzajú reformy pre plán obnovy.

Mimovládnej organizácii Transparency International Slovensko (TIS) nie je jasné, prečo sú v dokumente Moderné a úspešné Slovensko novely zákonov o súdnej samospráve, Ústavnom súde SR či o výbere prokurátora. Tie by mali byť podľa organizácie hotové už tento rok, no peniaze na plán obnovy môže Slovensko čerpať až od budúceho roka, pričom má ísť o reformy na štyri roky. Informovala o tom organizácia na sociálnej sieti.

Podľa TIS zásobník reforiem pre plán obnovy „zmäkčuje“ sľub vlády SR o zlepšení postavenia Slovenska v indexe vnímania korupcie. „V programovom vyhlásení spred pol roka vláda hovorila o zlepšení o 20 miest, v pláne reforiem zase spomína dosiahnutie skóre 57 zo sto bodov v roku 2024 oproti dnešným 50 bodom. To by nás však posunulo len o 15 miest vpred,“ uviedlo TIS.

Organizácii hodnotí ako nejasné aj to, že zlepšenie v prokuratúre sa má merať cez dôveryhodnosť súdnictva. Podľa TIS by mohlo byť jednou z foriem merania dôveryhodnosti v prokuratúru pýtanie sa či už verejnosti alebo právnických profesií priamo na ich dôveru v túto inštitúciu. „Ešte lepšie je však investovať do vytvorenia informačného systému, ktorý by pravidelne vyhodnocoval prácu prokurátorov ako napríklad úspešnosť žalôb na súde, dĺžku procesu či efektivitu práce každého prokurátora,“ dodala TIS.

Mimovládka ocenila, že vláda chce investovať do lepšej ochrany takzvaných whistleblowerov, teda občanov nahlasujúcich korupciu. „Plán reforiem však k tomu neposkytuje žiadny merateľný indikátor. Počet ľudí ochotných korupciu nahlásiť, dnes je to menšina krajiny, by mal byť určite jedným z takých,“ dodáva. Organizácia však uvítala, že sa dokument zaoberal oblasťou boja proti korupcii a najmä jeho dôrazom na zverejňovanie dát a rozšírenie infozákona. Ocenila tiež investície do analyzovania fungovania štátu, zlepšenie kontroly obstarávania, ale aj profesionalizáciu štátnej správy.